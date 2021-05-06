Визит Блинкена в Украину: итоги встречи и перспективы отношений с США

"Комментарии" вместе с экспертами подвели итоги визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину, оценили его встречи и заявления. Какие главные выводы можно сделать? Читайте об этом в нашем материале.

Блинкен и Нуланд в Украине. Фото: ОПУ

"Единственная интрига — заявление Зеленского о том, что готовится подписание большого договора"

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли считает, что заявления Блинкена носили церемониальный характер и ничем не отличались от заявлений официального Вашингтона в течение семи лет: поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины, санкции против РФ.

"Предсказуемо была высказана озабоченность нарушениями корпоративного права в контексте увольнения главы "Нафтогаза" Коболева. В очередной раз прозвучал тезис о недопустимости вмешательства властей в работу антикоррупционных органов в контексте попыток уволить главу НАБУ Сытника", — отмечает политолог.

По его словам, интересной была шутка Зеленского о том, что "Соединенные Штаты прекрасно осведомлены обо всем, что происходит в Украине. И это большой плюс. Хотя в некоторых сферах это минус". Минус, естественно, для действующей власти, подчеркивает Максим Яли.

"Речь о незавершенности реформ, провале в борьбе с коррупцией, а также возможном участии главы Офиса президента Андрея Ермака в кампании по дискредитации Байдена (дело о так называемых "пленках Деркача"), — поясняет политолог. — Единственная интрига — заявление Зеленского о том, что готовится подписание большого договора, однако подробностей не сообщили. Безусловно, стороны также согласовали совместную позицию в контексте будущих переговоров Байдена с Путиным этим летом. Но в целом никаких договоров и документов подписано не было. Визит Блинкена был символическим и ознакомительным. Как и ожидалось".

"Вопрос встречи президентов США и Украины – вопрос долгой "игры"

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин также считает, что визит был ознакомительным для Блинкена, олицетворяющего новую американскую администрацию. Главной же его целью была подготовка саммита Байден-Путин, уверен эксперт.

"С высокой долей вероятности можно говорить, что встреча президентов США и РФ произойдет, равно как то, что там будет обсуждаться украинский вопрос. Теперь интересно, в каком формате будет там представлена Украина", — размышляет Алексей Якубин.

Он обращает внимание, что украинская сторона активно пыталась лоббировать нового посла США в Украину, спецпредставителя по вопросам Украины. Пыталась узнать по поводу приезда Байдена на День Независимости Украины, к которому собираются презентовать Крымскую платформу.

"Но с высокой долей вероятности Байден не приедет. Думаю, вопрос встречи президентов США и Украины – вопрос долгой "игры", — делится Алексей Якубин. — Пока же администрация Байдена пытается выработать формулу взаимоотношений с Украиной и РФ. И мы видим, что если есть необходимость общаться с Кремлем, Белый дом сперва встречается с представителями официального Киева. Так, перед звонком Байдена Путину состоялась встреча Блинкена с главой нашего МИДа – Кулебой. В преддверии же возможной встречи президентов США и РФ Блинкен общался уже и с президентом Украины".

Также политолог отметил, насколько краткими были все ключевые встречи Блинкена в Украине. И это, по его мнению, доказывает некую формальность визита.

Ранее эксперты рассказали, что может остаться за кулисами встреч Блинкена и Нуланд в Украине.

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