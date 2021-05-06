Визит Блинкена в Украину: итоги встречи и перспективы отношений с США

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Таисия Ерохина
"Комментарии" вместе с экспертами подвели
итоги визита
госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину, оценили его встречи и
заявления. Какие главные выводы можно сделать? Читайте об этом в нашем материале.
Блинкен и Нуланд в Украине. Фото: ОПУ
Политолог, профессор кафедры международных
отношений НАУ Максим Яли считает, что заявления Блинкена носили церемониальный
характер и ничем не отличались от заявлений официального Вашингтона в течение
семи лет: поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины, санкции
против РФ.
"Предсказуемо была высказана озабоченность
нарушениями корпоративного права в контексте увольнения главы "Нафтогаза"
Коболева. В очередной раз прозвучал тезис о недопустимости вмешательства
властей в работу антикоррупционных органов в контексте попыток уволить главу
НАБУ Сытника", — отмечает политолог.
По его словам, интересной была шутка Зеленского
о том, что "Соединенные Штаты прекрасно осведомлены обо всем, что
происходит в Украине. И это большой плюс. Хотя в некоторых сферах это минус". Минус, естественно, для действующей власти, подчеркивает Максим
Яли.
"Речь о незавершенности реформ, провале в
борьбе с коррупцией, а также возможном участии главы Офиса президента Андрея
Ермака в кампании по дискредитации Байдена (дело о так называемых "пленках
Деркача"), — поясняет политолог. — Единственная интрига — заявление
Зеленского о том, что готовится подписание большого договора, однако
подробностей не сообщили. Безусловно, стороны также согласовали совместную
позицию в контексте будущих переговоров Байдена с Путиным этим летом. Но в
целом никаких договоров и документов подписано не было. Визит Блинкена был
символическим и ознакомительным. Как и ожидалось".
Кандидат
политических наук, политолог Алексей Якубин также считает, что визит
был ознакомительным для Блинкена, олицетворяющего новую американскую
администрацию. Главной же его целью была подготовка саммита Байден-Путин,
уверен эксперт.
"С высокой долей вероятности можно говорить,
что встреча президентов США и РФ произойдет, равно как то, что там будет
обсуждаться украинский вопрос. Теперь интересно, в каком формате будет там
представлена Украина", — размышляет Алексей Якубин.
Он обращает внимание, что украинская сторона активно
пыталась лоббировать нового посла США в Украину, спецпредставителя по вопросам
Украины. Пыталась узнать по поводу приезда Байдена на День Независимости Украины,
к которому собираются презентовать Крымскую платформу.
"Но с высокой долей вероятности Байден не
приедет. Думаю, вопрос встречи президентов США и Украины – вопрос долгой "игры",
— делится Алексей Якубин. — Пока же администрация Байдена пытается выработать
формулу взаимоотношений с Украиной и РФ. И мы видим, что если есть
необходимость общаться с Кремлем, Белый дом сперва встречается с
представителями официального Киева. Так, перед звонком Байдена Путину состоялась встреча Блинкена с главой нашего МИДа – Кулебой. В преддверии же возможной
встречи президентов США и РФ Блинкен общался уже и с президентом Украины".
Также политолог отметил, насколько краткими
были все ключевые встречи Блинкена в Украине. И это, по его мнению, доказывает
некую формальность визита.
Ранее эксперты рассказали, что может остаться
за кулисами встреч
Блинкена и Нуланд в Украине.
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