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Блинкен рассказал, когда могут встретиться Байден и Путин

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о том, когда Джо Байден предложил встретиться Владимиру Путину

сегодня, 11:30
Автор:

Гриниченко Дима

Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал о том, когда именно президент США Джо Байден предложил встретиться президенту России Владимиру Путину. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Брюсселе, трансляция которой шла на YouTube.

Блинкен рассказал, когда могут встретиться Байден и Путин

Джо Байден и Владимир Путин

По его словам, Байден во время телефонного разговора с Путиным 13 апреля предложил ему встретиться в ближайшие недели. Он отметил, что в Белом доме хотят выстраивать стабильные и предсказуемые отношения с Кремлем, а для этого нужно налаживать каналы коммуникации. 

Блинкен отметил, что при помощи этих каналов США смоет четко говорить о своих взглядах, политике и возражениях против агрессивных действий России. Он подчеркнул, что это важно для того, чтобы правильно оценивать ситуацию. Именно это, по его словам, и сделал Байден, когда позвонил Путину и предложил встретиться в ближайшие недели. 

Справка: Джо Байден и Владимир Путин провели второй телефонный разговор с момента инаугурации нового президента США 13 апреля. Во время звонка главы государств обсудили наращивание военной мощи России на восточных границах Украины и на территории временно оккупированного Крыма. Байден заявил, что поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. 

Также президент США предложил главе Кремля встретиться в третьей стране для того, чтобы обсудить все проблемы, которые накопились между Россией и США. 

Во время первого телефонного разговора с Путиным Байден также осудил российскую агрессию против Украины и заявил, что у действий России будут последствия. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, когда Россия может напасть на Украину.

Читайте также, зачем Владимиру Путину нужна встреча с Джо Байденом. 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yCsVwXcbygQ
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