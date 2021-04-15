Блинкен рассказал, когда могут встретиться Байден и Путин

Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал о том, когда именно президент США Джо Байден предложил встретиться президенту России Владимиру Путину. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Брюсселе, трансляция которой шла на YouTube.

Джо Байден и Владимир Путин

По его словам, Байден во время телефонного разговора с Путиным 13 апреля предложил ему встретиться в ближайшие недели. Он отметил, что в Белом доме хотят выстраивать стабильные и предсказуемые отношения с Кремлем, а для этого нужно налаживать каналы коммуникации.

Блинкен отметил, что при помощи этих каналов США смоет четко говорить о своих взглядах, политике и возражениях против агрессивных действий России. Он подчеркнул, что это важно для того, чтобы правильно оценивать ситуацию. Именно это, по его словам, и сделал Байден, когда позвонил Путину и предложил встретиться в ближайшие недели.

Справка: Джо Байден и Владимир Путин провели второй телефонный разговор с момента инаугурации нового президента США 13 апреля. Во время звонка главы государств обсудили наращивание военной мощи России на восточных границах Украины и на территории временно оккупированного Крыма. Байден заявил, что поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Также президент США предложил главе Кремля встретиться в третьей стране для того, чтобы обсудить все проблемы, которые накопились между Россией и США.

Во время первого телефонного разговора с Путиным Байден также осудил российскую агрессию против Украины и заявил, что у действий России будут последствия.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, когда Россия может напасть на Украину.

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