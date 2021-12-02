Кулеба и Блинкен обсуждают новые экономические санкции против РФ: что у них будет

Глава министерства иностранных дел нашей страны Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен в сотрудничестве разрабатывают жесткие экономические санкции в отношении России.

Кулеба провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме / фото twitter.com/DmytroKuleba

Об этом написал в социальных сетях украинский министр. Он также отчитался, что во время его недавнего визита в Стокгольм состоялась дружеская встреча с американским госсекретарем Энтони Блинкеном.

Как отметил Дмитрий Кулеба, продолжается интенсивное сотрудничество по разработке комплексного пакета, который позволит сдерживать Россию от дальнейшей военной агрессии, включая в эти новые меры жесткие экономические санкции. На стокгольмской встрече подтвердилась важность и дальнейшее стратегическое партнерство нашей страны и Соединенных Штатов Америки.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Блинкен в Стокгольме встретится с Кулебой и Лавровым. Завтра в Стокгольме состоятся отдельные встречи государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. При этом американский чиновник будет встречаться с главой российского МИД в четверг, 2 декабря. Они в это время будут впервые контактировать между собой в атмосфере двойного напряжения на фоне опасений западных политиков, которые говорят о возможной в будущем российской военной агрессии в нашу страну. Переговоры между представителями двух крупных стран пройдут в кулуарах встречи министров ОБСЕ в Стокгольме. Вместе с тем в этот день у высокого представителя американского Государственного департамента будет встреча с украинским министром Дмитрием Кулебой, которая состоится раньше, как переговоры с Лавровым.

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