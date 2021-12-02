logo

BTC/USD

56423.80

ETH/USD

4471.61

LTC/USD

205.13

USD/UAH

27.57

EUR/UAH

31.25

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика "Игра с огнем": Лавров отреагировал на возможное вступление Украины в НАТО и предупредил ЕС
commentss НОВОСТИ Все новости

"Игра с огнем": Лавров отреагировал на возможное вступление Украины в НАТО и предупредил ЕС

Лавров назвал декларацию НАТО "миной в основе конструкции европейской безопасности"

сегодня, 19:55
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров сделал заявление о том, что Генсек Альянса Йенс Столтенберг начинает игру с огнем, утверждая, что у третьих стран нет права голоса по расширению НАТО. Об этом сообщает УНИАН.

"Игра с огнем": Лавров отреагировал на возможное вступление Украины в НАТО и предупредил ЕС

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

Это заявление Лавров озвучил во время поездки в Стокгольм, где состоялось заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Министр иностранных дел РФ отметил, что миной в основе конструкции дальнейшей безопасности Европы стала позиция, принятая на Бухарестском саммите Альянса весной 2008 года. В нем отмечается, что Грузия и Украина будут приняты в НАТО. Летом 2008 года эта мина уже взорвалась, когда грузинский экс президент Саакашвили, находившийся в эйфории от перспективы вступления в этот военный союз, совершил авантюрные действия, повлекшие тяжелые последствия Грузии. А ситуация с безопасностью на европейском континенте была на грани критической. Те, кто, используя Бухарестское решение, утверждают, что в аспекте распространения военно-политического блока третьи страны не могут высказать свои позиции, потому что не имеют на это право, они ведут опасную игру с огнем. Я уверен, что они не могут этого не понимать.

По словам российского чиновника, решение о превращении соседних с РФ государств в своеобразный плацдарм для того, чтобы отсюда противостоять России, пребывание боевых подразделений Альянса вблизи стратегических и важных для нашей безопасности территорий категорически неприемлемо.

Российский министр процитировал заявление, принятое на Постоянном совете Организации Договора о соблюдении коллективной безопасности от 30 ноября. В нем говорится о "недопустимости провокационной военной активности на территориях, смежных в зоне ответственности стран-членов этой организации".

По словам Лаврова, "безопасность или неделима, или ее нет".

Также российский министр подчеркнул, что Альянс отказывается, чтобы конструктивно рассмотреть российские предложения, чтобы предотвратить деэскалацию напряженности и предотвращать возникновение опасных инцидентов.

Как он отметил, НАТО все больше приближает свои военные группировки к границам России. В частности, на территории Румынии и Польши уже установлены военные подразделения с действующей системой противоракетной обороны, которые могут использоваться как ударные комплексы. Уже скоро на европейских территориях могут быть размещены ракеты средней дальности из США. Вновь вернется страшный сценарий противостояния военной силы, который пережила Европа после двойного решения Альнса. Европейцы молчат. Сейчас приступили к военной накачке украинцев, что настраивает Киев саботировать минские договоренности и укрепляет иллюзии по поводу силовых решений в прекращении конфликта, — резюмировал Лавров.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, чем закончилась встреча Блинкена и Лаврова .


 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.ua/politics/graye-z-vognem-lavrov-prokomentuvav-zayavu-stoltenberga-pro-vidsutnist-u-rf-prava-veto-na-vstup-ukrajini-v-nato-novini-ukrajina-11629042.html?_gl=1*1f2rumf*_ga*MTQ4MjkxMDA1OS4xNjIzMTYzODgx*_ga_JLSK4Y8K67*MTYzODQ0Njk0MC4yNTYuM
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!