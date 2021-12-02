"Игра с огнем": Лавров отреагировал на возможное вступление Украины в НАТО и предупредил ЕС

Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров сделал заявление о том, что Генсек Альянса Йенс Столтенберг начинает игру с огнем, утверждая, что у третьих стран нет права голоса по расширению НАТО. Об этом сообщает УНИАН.

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

Это заявление Лавров озвучил во время поездки в Стокгольм, где состоялось заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Министр иностранных дел РФ отметил, что миной в основе конструкции дальнейшей безопасности Европы стала позиция, принятая на Бухарестском саммите Альянса весной 2008 года. В нем отмечается, что Грузия и Украина будут приняты в НАТО. Летом 2008 года эта мина уже взорвалась, когда грузинский экс президент Саакашвили, находившийся в эйфории от перспективы вступления в этот военный союз, совершил авантюрные действия, повлекшие тяжелые последствия Грузии. А ситуация с безопасностью на европейском континенте была на грани критической. Те, кто, используя Бухарестское решение, утверждают, что в аспекте распространения военно-политического блока третьи страны не могут высказать свои позиции, потому что не имеют на это право, они ведут опасную игру с огнем. Я уверен, что они не могут этого не понимать.

По словам российского чиновника, решение о превращении соседних с РФ государств в своеобразный плацдарм для того, чтобы отсюда противостоять России, пребывание боевых подразделений Альянса вблизи стратегических и важных для нашей безопасности территорий категорически неприемлемо.

Российский министр процитировал заявление, принятое на Постоянном совете Организации Договора о соблюдении коллективной безопасности от 30 ноября. В нем говорится о "недопустимости провокационной военной активности на территориях, смежных в зоне ответственности стран-членов этой организации".

По словам Лаврова, "безопасность или неделима, или ее нет".

Также российский министр подчеркнул, что Альянс отказывается, чтобы конструктивно рассмотреть российские предложения, чтобы предотвратить деэскалацию напряженности и предотвращать возникновение опасных инцидентов.

Как он отметил, НАТО все больше приближает свои военные группировки к границам России. В частности, на территории Румынии и Польши уже установлены военные подразделения с действующей системой противоракетной обороны, которые могут использоваться как ударные комплексы. Уже скоро на европейских территориях могут быть размещены ракеты средней дальности из США. Вновь вернется страшный сценарий противостояния военной силы, который пережила Европа после двойного решения Альнса. Европейцы молчат. Сейчас приступили к военной накачке украинцев, что настраивает Киев саботировать минские договоренности и укрепляет иллюзии по поводу силовых решений в прекращении конфликта, — резюмировал Лавров.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, чем закончилась встреча Блинкена и Лаврова .

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