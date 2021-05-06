Блинкен и Нуланд в Украине: что может остаться за кулисами встреч

Сегодня, 6 мая, госсекретарь США Энтони Блинкен вместе со своим заместителем Викторией Нуланд проводит ряд встреч с украинскими властями и общественностью. Некоторые официальные данные уже известны, какие-то появятся чуть позже. А что может остаться за кулисами этих встреч? Какие ЦУ нам привезли из-за океана? Какие разговоры "не для прессы" уже прошли и еще могут быть? "Комментарии" узнали подробности у экспертов.

Блинкен и Нуланд в Украине. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Отделаться общими заявлениями у Банковой не получится"

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик рассказал изданию "Комментарии", что по инсайдерской информации, высокими гостями уже были заданы неприятные вопросы обитателям Банковой. И украинским властям придется держать ответ.

"Среди поднимаемых тем – скандальная смена руководства госкорпораций (акцент на уходе Андрея Коболева из Нафтогаза) и набсоветов, вопросы войны и мира, реформирования армии. Президент Украины сделал немало "забросов" на необходимости принятия нашей страны в НАТО, при этом есть масса несоблюденных стандартов, в том числе – отсутствие самообеспечения боеприпасами необходимых калибров. Также – вопросы, связанны с энергетикой, с деолигархизацией. Целый список, который американцы озвучили Банковой для подготовки к разговору с Блинкеном и Нуланд", — подчеркивает Виталий Кулик.

Он обращает внимание, что визит руководства Госдепа построен таким образом, что участники делегации встретятся с максимальным количеством различных групп интересов в нашей стране. Соответственно, будут иметь весь спектр разных мнений и позиций по ряду вопросов, которые интересны Западу.

"Отделаться общими заявлениями у Банковой не получится. Они пытаются обыграть, что Коболев якобы связан с Коломойским, которого серьезно прижали в США. Но стороннику Коболева, уверен, уже представили весь комплекс контраргументов. Так что Банковой придется тяжело в этой дискуссии. Ведь происходит не деолигархизация, а перераспределение финансовых потоков и сфер влияния. Попытка сгенерировать управление тем же Нафтогазом в руках людей, представляющих интересы Зеленского. И это уже вложено в уши высоким гостям. Потому я согласен с теми, кто называет этот визит — визитом ревизора. И с тем, что на Банковой сейчас легкая паника".

По мнению Виталия Кулика, вряд ли Офису президента и самому Зеленскому удастся представить всё как борьбу с конкретным олигархом, которого хочет получить на блюдце Вашингтон.

"Не исключаю, что по результатам визита Блинкена произойдет серьезные перемены в Офисе президента. Ведь именно Ермак толкал Зеленского к ударам по корпоративному управлению. Именно к Ермаку есть масса вопросов касательно войны и мира, контрабанды, энергетики, связей с Джулиани и Трампом, газовым контрактам, истории с со "сливом" операции по задержанию "вагнеровцев". И Зеленскому придется искать весомые аргументы, чтобы защитить Ермака. А ситуация складывается так, что проще избавиться от этого токсичного актива", — резюмирует Виталий Кулик.

"Госдепартамент сформирует для себя стратегию в отношении треугольника Киев-Москва-Вашингтон"

Директор Киевского института мирных исследований, профессор, политэксперт Андрей Мишин рассуждает так: "Инспекторская миссия Блинкена и Нуланд очевидно должна способствовать трансформации Киева в удобный резонатор, эффективный инструмент обновленной политики Госдепартамента — своеобразных качелей, аттракциона "американские горки" по быстрой эскалации, деэскалации отношений с КНР и РФ".

Пока действующий президент Украины на взгляд новой американской администрации "неуклюж и невнятен во внешней политике, а во внутренней политике импровизирует, потому его нужно срочно поставить на место", отмечает Андрей Мишин.

Он подчеркивает, что именно Зеленский в своих интересах пытается переподчинить себе и близким олигархам ряд финансовых потоков, уволить с госслужбы несколько чиновников, которые были назначены на эти должности непосредственно при участии Вашингтона.

"Госдепартамент, по итогам инспекции, окончательно сформирует для себя стратегию в отношении треугольника Киев-Москва-Вашингтон на ближайшие четыре года. И восстановит корпоративное американское управление основными природными монополиями Украины: "Нафтогаз", "Укрзализница", оборонпром. А также оптимизирует органы по борьбе с коррупцией. Из оперативных заявлений, Украине пообещают, что она будет в перспективе в Евросоюзе, уже в июне получит план действий по членству в НАТО (ПДЧ), обсудят новые поставки оружия и получение очередного кредита", — говорит Андрей Мишин.

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