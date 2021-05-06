Блинкен и Нуланд в Украине: что может остаться за кулисами встреч

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Таисия Ерохина
Сегодня, 6 мая, госсекретарь
США Энтони Блинкен вместе со своим заместителем Викторией Нуланд проводит
ряд встреч с украинскими властями и общественностью. Некоторые официальные
данные уже известны, какие-то появятся чуть позже. А что может остаться за
кулисами этих встреч? Какие ЦУ нам привезли из-за океана? Какие разговоры "не
для прессы" уже прошли и еще могут быть? "Комментарии" узнали подробности у
экспертов.
Блинкен и Нуланд в Украине. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Директор
Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик рассказал
изданию "Комментарии", что по инсайдерской информации, высокими гостями уже были
заданы неприятные вопросы обитателям Банковой. И украинским властям придется
держать ответ.
"Среди
поднимаемых тем – скандальная смена руководства госкорпораций (акцент на уходе
Андрея Коболева из Нафтогаза) и набсоветов, вопросы войны и мира, реформирования
армии. Президент Украины сделал немало "забросов" на необходимости принятия
нашей страны в НАТО, при этом есть масса несоблюденных стандартов, в том числе
– отсутствие самообеспечения боеприпасами необходимых калибров. Также – вопросы,
связанны с энергетикой, с деолигархизацией. Целый список, который американцы озвучили
Банковой для подготовки к разговору с Блинкеном и Нуланд", — подчеркивает
Виталий Кулик.
Он
обращает внимание, что визит руководства Госдепа построен таким образом, что
участники делегации встретятся с максимальным количеством различных групп
интересов в нашей стране. Соответственно, будут иметь весь спектр разных мнений
и позиций по ряду вопросов, которые интересны Западу.
"Отделаться общими заявлениями у Банковой не получится. Они пытаются обыграть, что Коболев якобы связан с Коломойским, которого серьезно прижали в США. Но стороннику Коболева, уверен, уже представили весь комплекс контраргументов. Так что Банковой придется тяжело в этой дискуссии. Ведь происходит не деолигархизация, а перераспределение финансовых потоков и сфер влияния. Попытка сгенерировать управление тем же Нафтогазом в руках людей, представляющих интересы Зеленского. И это уже вложено в уши высоким гостям. Потому я согласен с теми, кто называет этот визит — визитом ревизора. И с тем, что на Банковой сейчас легкая паника".
По мнению Виталия Кулика, вряд ли Офису
президента и самому Зеленскому удастся представить всё как борьбу с конкретным олигархом,
которого хочет получить на блюдце Вашингтон.
"Не исключаю, что по результатам визита Блинкена
произойдет серьезные перемены в Офисе президента. Ведь именно Ермак толкал
Зеленского к ударам по корпоративному управлению. Именно к Ермаку есть масса
вопросов касательно войны и мира, контрабанды, энергетики, связей с Джулиани и
Трампом, газовым контрактам, истории с со "сливом" операции по задержанию
"вагнеровцев". И Зеленскому придется искать весомые аргументы, чтобы защитить
Ермака. А ситуация складывается так, что проще избавиться от этого токсичного
актива", — резюмирует Виталий Кулик.
Директор Киевского института мирных
исследований, профессор, политэксперт Андрей Мишин рассуждает так: "Инспекторская
миссия Блинкена и Нуланд очевидно должна способствовать трансформации Киева в
удобный резонатор, эффективный инструмент обновленной политики Госдепартамента
— своеобразных качелей, аттракциона "американские горки" по быстрой эскалации,
деэскалации отношений с КНР и РФ".
Пока действующий президент Украины на взгляд
новой американской администрации "неуклюж и невнятен во внешней политике, а во
внутренней политике импровизирует, потому его нужно срочно поставить на место",
отмечает Андрей Мишин.
Он подчеркивает, что именно Зеленский в своих
интересах пытается переподчинить себе и близким олигархам ряд финансовых
потоков, уволить с госслужбы несколько чиновников, которые были назначены на
эти должности непосредственно при участии Вашингтона.
"Госдепартамент, по итогам инспекции,
окончательно сформирует для себя стратегию в отношении треугольника
Киев-Москва-Вашингтон на ближайшие четыре года. И восстановит корпоративное
американское управление основными природными монополиями Украины: "Нафтогаз", "Укрзализница",
оборонпром. А также оптимизирует органы по борьбе с коррупцией. Из оперативных
заявлений, Украине пообещают, что она будет в перспективе в Евросоюзе, уже в
июне получит план действий по членству в НАТО (ПДЧ), обсудят новые поставки
оружия и получение очередного кредита", — говорит Андрей Мишин.
Ранее сообщалось, где может пройти встреча
Байдена и Путина.
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