Госсекретарь США Блинкен прибыл в Украину

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Ольга Чародий
Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ночь на
четверг, 6 мая, с рабочим визитом прибыл в Киев. Его самолет приземлился в
аэропорту "Борисполь".
Энтони Блинкен (фото из открытых источников)
Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter.
Энтони Блинкен будет находиться в Киеве вместе со своим заместителем Викторией Нуланд. В украинском МИД этот визит считают "сигналом чрезвычайно мощной поддержки" со стороны Штатов в противодействии российской агрессии.
Напомним, Виктория Нуланд, которую на прошлой неделе утвердили Сенатом Конгресса США на должность заместителя госсекретаря по политическим делам, будет находиться в Киеве во время визита в украинскую столицу главы Госдепартамента Энтони Блинкена.Руководитель "Агентства международных исследований" Игорь Соловей обращает внимание на то, что визит в Киев Нуланд и Блинкена — это финальная часть аудита украино-американских отношений, которая предусматривает личные смотрины. "После их посещения Киева будет дан старт новому этапу в отношениях, многие проекты ускорятся, получив дополнительный стимул, — поясняет эксперт. — До этого момента американская администрация только формировала команду, которая займется Украиной, и собирала информацию по украинскому треку. Так бы может тянулось и дальше, но Путин и его побрякушки оружием у границ Украины вынудили США ускорить процесс и заняться Украиной немедленно. Вашингтону пришлось идти на публичные (и менее публичные) меры поддержки Киева, как, например, заявления первых лиц и звонок Владимиру Зеленскому. Теперь вот и личный визит первых лиц государства".
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