Белорусский оппозиционер дал необычный совет Украине из-за военных учений "Запад-2021"

10 сентября на военных полигонах России Белоруссии стартовали масштабные военные учения. Белорусский оппозиционер, советник Светланы Тихановской Франтишек Вячорка уверен, что российские военные покинут территорию Белоруссии после окончания учений "Запад 2021". Как передает издание "Комментарии", такое мнение он высказал в эфире канала "Украина 24".

Военные учения РФ и Беларуси Фото из открытых источников

Оппозиционер уверен, что любые учения, которые проводятся на границе той или иной страны – это само по себе уже провокация. Франтишек Вячорка заявил, что это он может сказать, как человек, который служил в войсках ПВО на границе с Украиной. Это сценарий, в котором прописана игра против Запада и, как всегда, есть риск, что Москва примет решение оставить свои вооруженные силы на территории Беларуси.

По словам оппозиционера, 12 лет уже подобные учения проходят и всегда Россия давала команду своим вооруженным силам возвращаться в места дислокации, но в этом году всё может произойти иначе.

Несмотря на, казалось бы, обреченность ситуации Вячорка дал совет украинской власти. Нужно усилить контроль над украино-белорусской границей и быть очень внимательными, но и не пытаться искать в каждом шорохе причину для того, чтобы включать боевую тревогу.

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