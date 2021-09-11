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Главная Новости Политика внешняя политика Белорусский оппозиционер дал необычный совет Украине из-за военных учений "Запад-2021"
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Белорусский оппозиционер дал необычный совет Украине из-за военных учений "Запад-2021"

Учения на границе с другой суверенной страной - это всегда провокация

сегодня, 08:37
Автор:

Кравцев Сергей

10 сентября на военных полигонах России Белоруссии стартовали масштабные военные учения. Белорусский оппозиционер, советник Светланы Тихановской Франтишек Вячорка уверен, что российские военные покинут территорию Белоруссии после окончания учений "Запад 2021". Как передает издание "Комментарии", такое мнение он высказал в эфире канала "Украина 24".

Белорусский оппозиционер дал необычный совет Украине из-за военных учений "Запад-2021"

Военные учения РФ и Беларуси Фото из открытых источников

Оппозиционер уверен, что любые учения, которые проводятся на границе той или иной страны – это само по себе уже провокация. Франтишек Вячорка заявил, что это он может сказать, как человек, который служил в войсках ПВО на границе с Украиной. Это сценарий, в котором прописана игра против Запада и, как всегда, есть риск, что Москва примет решение оставить свои вооруженные силы на территории Беларуси.

По словам оппозиционера, 12 лет уже подобные учения проходят и всегда Россия давала команду своим вооруженным силам возвращаться в места дислокации, но в этом году всё может произойти иначе.

Несмотря на, казалось бы, обреченность ситуации Вячорка дал совет украинской власти. Нужно усилить контроль над украино-белорусской границей и быть очень внимательными, но и не пытаться искать в каждом шорохе причину для того, чтобы включать боевую тревогу.

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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/vmire-news/12546-zapad-2021-u-tihanovskoy-prizvali-ne-vpadat-v-paranoyyu-iz-za-voysk-rossii
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comments

Обсуждения

владимир

сегодня, 08:28

Внас вообще олухи токо воровать мастаки а во всем остальном нуль!

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