Меркель, Макрон и Зеленский проведут переговоры 16 апреля: о чем будут говорить

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 16 апреля, посетит Францию, где встретится с президентом страны Эммануэлем Макроном.

Меркель присоединится к переговорам Макрона и Зеленского. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Кроме президента Украины Владимира Зеленского, на встрече в Париже в видео-формате будет присутствовать канцлер Германии Ангела Меркель.

Какие прогнозы на встречу? Чего от нее ждать? С этими вопросами порталу "Комментарии" помогли разобраться эксперты.

Руководитель Фундации "Высшая школа профессиональной политики" Олег Вострых подчеркивает, что за президентом Франции уже давно закрепился имидж "примирителя" в Нормандской четверке. Соответственно, считает эксперт, Макроном и сейчас воспользуется данной ситуацией для улучшения своего международного имиджа и влияния в рамках переговоров ЕС-Россия.

"Суть его мирных уступок уже можно сейчас спрогнозировать – они будут лежать в плоскости удовлетворения аппетитов России. Ожидать громких заявлений о поддержке и военной помощи Украине от этой встречи не стоит. Тем более, что позиция самой Украины (провластного большинства) не до конца понятна. Военный заказ не сформирован на этот год, прошлые годы оставляют желать лучшего. Верховная Рада не собирается на экстренные заседания по поводу возможной эскалации. Руководитель фракции монобольшинства Арахамия на политических шоу оценивает возможность полноценного военного вторжения российских войск в Украину на уровне 5%", — отмечает Олег Вострых.

По его мнению, встреча 16 апреля будет в большей мере посвящена примирению и решению вопросов с поставкой воды в Крым. И, вероятней всего, не будет реальных шагов по поддержке Украины в условиях агрессии со стороны России.

"Также не стоит забывать, что Россия усиленно продвигает Северный поток -2. И им важно его завершить до возможной активной фазы противостояния. А потому и "виртуальная" Меркель, для которой этот проект имеет цель усиление влияния Германии в Евросоюзе, вряд ли будет на нашей стороне. В современном мире странами движут личные интересы. И мы не находимся в данный момент в приоритете этих интересов", — резюмирует эксперт.

Политолог-международник Виктория Закревская считает, что президент Украины поступает абсолютно правильно, используя все существующие дипломатические механизмы для разрешения конфликта на Донбассе. А потому и встреча в Париже – нужна и важна.

"Владимир Зеленский ведет активный диалог с западными партнерами, чтобы не допустить второй волны агрессии РФ против Украины, которая вполне вероятна, учитывая массовое скопление российских войск у наших границ. Такого, как утверждают в НАТО, не было как раз со времен первой волны агрессии, в 2014-м. Так что украинский президент делает нужную работу, — подчеркивает политолог. — И, судя по новому пакету антироссийских санкций со стороны США, которые поддержаны многими странами, работа эта дает свои плоды. Как, надеюсь, принесет свои добрые плоды и встреча с Макроном (в реале) и Меркель (в виртуале), намеченная на 16 апреля".

Виктория Закревская предполагает, что не стоит задача договориться до чего-то нового. Речь, по ее мнению, будет идти о необходимости возвращения РФ к переговорному процессу, к Минским соглашениям, но не в российском прочтении. А всё это – дорога к миру.

Напомним, Владимир Зеленский рассказал, почему Россия продолжает массово стягивать войска к границе и угрожать большой войной нашей стране. Об этом глава государства сообщил в интервью журналу "Time" во время своего визита в зону ООС на Донбассе.

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