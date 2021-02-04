Байден выдвинул бывшего посла в Москве на главу ЦРУ: что он говорил об Украине

Новый президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру директора Центрального разведывательного управления. Им стал бывший посол Штатов в Москве Уильям Бернс. Его назначение должен рассмотреть американский Сенат. Об этом сообщается в пресс-службе Белого дома.

Байден. Фото: Getty Images

Уильям Бернс занимал должность посла США в России с 2005 по 2008 год. До 2011 года он был заместителем госсекретаря США. Начиная с 2015 года Бернс является главой Фонда Карнеги за международный мир.

Также сообщается, что Джо Байден выдвинул кандидатуру Дэвида Коэна на должность заместителя директора ЦРУ. Он уже занимал эту должность при президентстве Барака Обамы и Дональда Трампа с 2015 по 2017 годы.

Возможный глава ЦРУ в будущем Уильям Бернс говорил, что судьба Украины определит будущее России и Европы. Он отмечал, что отношения между Россией и США останутся враждебными и конкурентами из-за расхождения во взглядах и роли в мировой политике.

Также Бернс говорил, что США должны продолжить жесткую политику в отношении России за вмешательство в выборы, заверить сообщество Европы в полной приверженности НАТО и обратить пристальное внимание на Украину.

Он подчеркивал, что США должны помочь Киев построить успешную политическую систему, которую пытается разрушить Россия.

Джо Байден был избран президентом США в ноябре 2020 года, набрав рекордное количество голосов избирателей в истории. В декабре его победу утвердила коллегия выборщиков.

Он официально вступил в должность 20 января 2020 года.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Украине закрыли все уголовные дела против Порошенко и Байдена.

Читайте также о том, как Байден поможет Украине победить в войне с Россией.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!