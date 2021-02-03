В Украине закрыли все уголовные дела против Порошенко и Байдена

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Гриниченко Дима
В Украине закрыли уголовные производства в отношении экс-президента Петра Порошенко и нового президента США Джо Байдена. Об этом во время брифинга сообщили адвокаты Порошенко Илья Новиков и Игорь Головань, сообщает телеканал "Прямой".
Порошенко и Байден. Фото: Радио Свобода
Дело, которое находилось в разработке национального антикоррупционного бюро, по информации адвокатов пятого президента, окончательно закрыто.
Они отметили, что последнее время стало очень "горячим" для инициаторов дел, а именно народного депутата Андрея Деркача, который попал под американские санкции и был объявлен Госдепом как российский агент.
Адвокаты заявили, что Деркач стал токсичной фигурой абсолютно для всех, а дело вредило отношениям Украины и США. По их словам, когда правоохранители поняли, что проблемы с США могут возникнуть у каждого из них, дела были закрыты.
Илья Новиков отметил, что решение о прекращении уголовных производств было принято 22 января, сразу же после вступления нового президента США Джо Байдена в должность.
Справка: народный депутат Андрей Деркач в 2020 году дал несколько пресс-конференций, где опубликовал пленки разговоров Петра Порошенко и Джо Байдена, когда последний был вице-президентом в администрации Барака Обамы, а также записи разговоров Порошенко с Владимиром Путиным.
В конце 2020 года Деркач попал под санкции минфина США, а в Госдепе его прямо назвали российским агентом. Также под санкции в январе 2021 года попали нардеп Дубинский, экс-прокурор Константин Кулик и другие.
Джо Байден был избран президентом США в ноябре 2020 года. Он официально вступил в должность 20 января 2021 года.
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Українець
сегодня, 15:02
А що Порошенко такий праведний? Супрун через свою гнилу медреформу, в якій померло десятки тисяч людей, які могли іще жити і Порошенко тут нівчому не винний? Супрун ставив саме Порошенко. Источник: https://politics.comments.ua/news/domestic-policy/komu-iz-politikov-doveryayut-ukraincy-svezhiy-reyting-671005.html © Comments.ua
Українець
сегодня, 15:01
А що Порошенко такий праведний? Супрун через свою гнилу медреформу, в якій померло десятки тисяч людей, які могли іще жити і Порошенко тут нівчому не винний? Супрун ставив саме Порошенко.