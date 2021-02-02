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Стало известно, как Байден поможет Украине победить в войне с Россией

Помощь будет только увеличиваться

сегодня, 13:23
Автор:

Гриниченко Дима

Уже в первом телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным новый президент США Джо Байден занял жесткую позицию по вопросу войны на Донбассе и напомнил главе Кремля о том, что поддерживает Украину в ситуации с российской агрессии. О том, как Байден поможет Украине выйти победительницей в войне на Донбассе, рассказали в передаче "Радио Свобода".

Стало известно, как Байден поможет Украине победить в войне с Россией

Байден. Фото: Радио Свобода

Когда Байден был еще кандидатом в президенты США он неоднократно заявлял о намерении поддерживать украинскую армию. 

В 2021 году Украина получит от США три патрульных катера класса "Island", которые будут оснащены американским оружием. 

Также в 2022 году планируется поставка боевых катеров "Mark VI". 

По словам бывшего заместителя министра обороны США по вопросам НАТО и Европы Джима Таунсенда, Украина получит гораздо большую поддержку, чем та, которая была в прошлые 4 года при президентстве Дональда Трампа. 

Он отметил, что администрация Джо Байдена будет искать новые рычаги для решения конфликта на Донбассе. 

В то же время эксперты отмечают, что размеры помощи будут зависеть от поведения военно-политического руководства Украины, в частности реформа "Укроборонпрома" и создание механизмов для работы Закона про оборонные закупки.

То есть, в первую очередь американцы будут ждать институциональных реформ. 

Также эксперты считают, что при новой администрации Джо Байдена США могут усилить санкционное давление на Россию.

Джо Байден победил на выборах президента США в ноябре 2020 года, он набрал рекордное количество голосов в истории.

Ранее "Комментарии" сообщали о серьезных разногласиях между Байденом и Путиным по вопросам войны на Донбассе.


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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/baiden-putin-viina-na-donbasi/31080434.html
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