Байден сравнил Путина с ХАМАС

"США не отступят перед вызовом Путина и ХАМАС". Статью с таким заголовком Байден написал для Washington Post. Об этом сообщают "Комментарии".

Джо Байден

В этом материале президент США заявил, что Америке необходимо продолжить помогать Украине, так как это "инвестиции в нашу собственную безопасность", а также это "предотвратит более широкий конфликт завтра".

"Мы не допускаем участия американских войск в этой войне", — заявил глава Белого дома про Украину.

Но большая часть статьи все же посвящена конфликту Израиля и ХАМАС. Байден подробно рассматривает катастрофическую гуманитарную ситуации в секторе Газа и утверждает, что "убит горем кадрами из Газы и гибелью многих тысяч мирных жителей".

Кроме того, он представил американский проект послевоенного урегулирования палестинского вопроса, который явно расходится с заявлениями нынешнего руководства Израиля и созвучен чаяньям арабских государств. Фактически, он повторяет план ООН 1947 года о создании в Палестине двух государств — еврейского и арабского. Частью этого, арабского государства, должен стать и сектор Газа, считает Байден. Правда, не под контролем ХАМАС, а администрации нынешней Палестинской автономии.

"Решение о создании двух государств – единственный способ обеспечить долгосрочную безопасность как израильского, так и палестинского народа", — заявил Байден. — "Газа и Западный Берег должны быть воссоединены под единой структурой управления, в конечном итоге под обновленной Палестинской автономией... Голоса палестинского народа и его чаяния должны оказаться в центре посткризисного управления в секторе Газа".

Кроме того, он открестился от крайних проявлений насилия по отношению к палестинцам.

"Я подчеркивал лидерам Израиля, что экстремистское насилие против палестинцев на Западном Берегу должно прекратиться и что те, кто совершает насилие, должны быть привлечены к ответственности. Соединенные Штаты готовы предпринять собственные шаги, включая запрет на выдачу виз экстремистам, нападающим на гражданское население на Западном Берегу", — добавил он.

Напомним, что ключевым вопросом нынешнего конфликта является будущее устройство сектора Газа. Израиль утверждает, что не допустит восстановление власти ХАМАС здесь. В свою очередь, арабские государства говорят о недопустимости изгнания палестинцев. В частности, Иордания заявила, что депортация населения сектора Газа будет равнозначна объявлению войны.

Тем временем, Армения заявила о подготовке к новой войне.

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