Армения заявила о подготовке к новой войне

Действия Азербайджана похожи на подготовку к новой войне. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Армения подозревает Азербайджан в подготовке к новой войне

По его словам, некоторые шаги Баку создают впечатление о подготовке к новым боевым действиям против Армении. Так, в Азербайджане Республику Армения на официальном уровне стали называть "Западным Азербайджаном".

"Этому учат в школах и университетах. Нам кажется, что ведется подготовка к развязыванию новой войны, новой военной агрессии против Армении, это является одним из главных препятствий на пути продвижения мирной повестки", — сказал премьер Армении на церемонии открытия сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ереване.

Тем не менее, премьер Армении предложил Азербайджану провести обмен пленных по принципу "всех на всех", а также заявил о готовности приниципов для подписания мирного договора между странами. Предполагается взаимное признание обеими государствами территориальной целостности, проведение делимитации границ на основе Алма-Атинской декларации 1991 года и карт Генштаба СССР 1974-1990 гг. Обе страны, согласно озвученным принципам, не только отказываются от территориальных претензий, но и обязуются впредь не выдвигать их. Вопрос же "разблокирования региональных коммуникаций", что видимо подразумевает судьбу Зангезурского коридора, должен быть осуществлен на основе "суверенитета стран".

Тем временем, ПВО сбили почти тридцать "шахедов". "Ваша точность, ребята, – это буквально жизнь для Украины", — заявил Зеленский.

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