В ОБСЕ предложили поменять пленных по принципу "всех на всех"

Армения предложила Азербайджану обменяться пленными по принципу "всех на всех". Об этом, как сообщают "Комментарии", на церемонии открытия осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ереване заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Пашинян

"Армения предлагает Азербайджану обменяться пленными по принципу "всех на всех"", — передают слова Пашиняна СМИ.

Ранее Никол Пашинян заявлял, что ключевые принципы соглашения о мире с Азербайджаном уже согласованы.

"Наша политическая воля подписать в предстоящие месяцы соглашение о мире с Азербайджаном остается непоколебимой. Три ключевых принципа мира, по сути, согласованы с Азербайджаном во время переговоров в Брюсселе", — сказал Пашинян, выступая в парламенте.

Как заявлял армянский премьер, предполагается взаимное признание Арменией и Азербайджаном территориальной целостности, проведение делимитации границ на основе Алма-Атинской декларации 1991 года и карт Генштаба СССР 1974-1990 гг. Обе страны, согласно озвученным принципам, не только отказываются от территориальных претензий, но и обязуются впредь не выдвигать их. Вопрос же "разблокирования региональных коммуникаций", что видимо подразумевает судьбу Зангезурского коридора, должен быть осуществлен на основе "суверенитета стран". По мнению Пашиняна, подписание широкомасштабного договора тормозится недоверием обеих стран к друг другу, что вызвано тремя войнами между ними, которые они пережили за последние тридцать лет.

Тем временем, Россия заморозила обмены пленными: какая причина. Враг пытается убедить родных военнопленных в том, что обмены не происходят из-за препятствий с украинской стороны.

В Армении рассказали, удалось ли согласовать с Азербайджаном мирный договор. Армения подтвердила, что согласовала с Азербайджаном главные принципы мирного договора.

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