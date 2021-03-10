Байден собирается ударить по самому больному месту Путина

Администрация нового президента США Джо Байдена намерена нанести удар в самое больное место президента России Владимира Путина, а именно в вопросе запрета химического оружия. Об этом сообщил журналист Иван Яковина в эфире телеканала "Украина 24".

Фото: AP

По его словам, в новой администрации Белого дома собирается перевыполнить закон о запрете на применение химического оружия. Он отметил, что этот вопрос является самым больным местом Владимира Путина и всего режима в Кремле.

Журналист отметил, что будущие американские санкции против России будут расширены в отношении российских олигархов и бизнесменов. В список попадут представители российской деловой, финансовой и административной элиты.

Он подчеркнул, что момент массированных санкций Запада в отношении России практически наступил.

Справка: Джо Байден был избран новым президентом США после победы на выборах в ноябре 2020 года. В декабре его победу официально утвердила коллегия выборщиков.

Он вступил в должность 20 января 2021 года, став наиболее пожилым американским президентом на момент инаугурации, заняв этот пост в возрасте 78 лет. Ранее Байден занимал должность вице-президента США в администрации Барака Обамы с 2008 по 2016 год.

Байден уже успел провести телефонный разговор с Владимиром Путиным, в котором обсуждались вопросы продления договора о сокращении стратегических вооружений, отравления оппозиционера Алексея Навального и вмешательства в американские выборы.

Также новый президент США заявил о поддержке территориальной целостности Украины и осудил российскую агрессию на Донбассе и в Крыму.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что адвокат Порошенко сделал заявление о допросе в СБУ.

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