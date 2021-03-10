logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 10.03.2021

BTC/USD

54961.14

ETH/USD

1812.66

LTC/USD

198.06

НБУ 10.03.2021

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

33.15

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Байден собирается ударить по самому больному месту Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Байден собирается ударить по самому больному месту Путина

Запад будет усиливать давление на Россию

сегодня, 13:05
Автор:

Гриниченко Дима

Администрация нового президента США Джо Байдена намерена нанести удар в самое больное место президента России Владимира Путина, а именно в вопросе запрета химического оружия. Об этом сообщил журналист Иван Яковина в эфире телеканала "Украина 24".

Байден собирается ударить по самому больному месту Путина

Фото: AP

По его словам, в новой администрации Белого дома собирается перевыполнить закон о запрете на применение химического оружия. Он отметил, что этот вопрос является самым больным местом Владимира Путина и всего режима в Кремле. 

Журналист отметил, что будущие американские санкции против России будут расширены в отношении российских олигархов и бизнесменов. В список попадут представители российской деловой, финансовой и административной элиты. 

Он подчеркнул, что момент массированных санкций Запада в отношении России практически наступил. 

Справка: Джо Байден был избран новым президентом США после победы на выборах в ноябре 2020 года. В декабре его победу официально утвердила коллегия выборщиков. 

Он вступил в должность 20 января 2021 года, став наиболее пожилым американским президентом на момент инаугурации, заняв этот пост в возрасте 78 лет. Ранее Байден занимал должность вице-президента США в администрации Барака Обамы с 2008 по 2016 год. 

Байден уже успел провести телефонный разговор с Владимиром Путиным, в котором обсуждались вопросы продления договора о сокращении стратегических вооружений, отравления оппозиционера Алексея Навального и вмешательства в американские выборы. 

Также новый президент США заявил о поддержке территориальной целостности Украины и осудил российскую агрессию на Донбассе и в Крыму. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что адвокат Порошенко сделал заявление о допросе в СБУ.

Читайте также о создании центра противодействия дезинформации в Украине. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/vmire-news/8397-bayden-udarit-po-bolnomu-mestu-putina-ekspert-nazval-cel-ssha
Теги:
comments

Обусуждения

Виктор

сегодня, 13:57

Я думал по я***м!

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ