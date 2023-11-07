Байден призвал Нетаньяху остановиться

Байден призвал Нетаньяху согласиться на трехдневную паузу в боях для решения вопроса освобождения заложников, пишет Axios со ссылкой на чиновников обеих стран. Об этом сообщают "Комментарии".

Джо Байден

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль говорит "и врагам, и друзьям", что не пойдет на прекращение огня в Газе без освобождения заложников. По его словам, сейчас Армия обороны Израиля наращивает давление на ХАМАС с каждым часом, действуя внутри окруженной Газы.

В свою очередь, израильский министр обороны Йоав Галант также заявил, что Израиль не согласится на гуманитарную паузу в секторе Газа, пока не будут освобождены удерживаемые в анклаве заложники. По словам министра, Израилю предстоят сложные решения, но боевые действия в Газе не должны останавливаться до полной победы над ХАМАС.

Напомним, что во время атаки ХАМАС 7 октября на Израиль были жестоко убиты 1400 преимущественно мирных женщин, детей и стариков. Также террористы похитили 230 евреев, которых взяли в заложники. Израиль вел тайные переговоры в Катаре с ХАМАС об их освобождении. После того, как переговоры провалились военный кабинет еврейского государства единогласно одобрил проведение сухопутной операции в секторе Газа. Перед этим и в ходе наземной операции Израиль наносил авиаудары по объектам ХАМАС в анклаве, в результате чего, погибли более 10 000 человек, среди которых около 4000 жителей – дети, передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на минздрав анклава.

Террористы ХАМАС, их союзники хуситы из Йемена также обстреливают Израиль ракетами, значительную часть из которых сбивает ПВО еврейского государства.

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