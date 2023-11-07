На президента Палестины совершено нападение

Колонна президента Палестины Махмуда Аббаса подверглась нападению. Один охранник Аббаса был застрелен. Об этом, как сообщают "Комментарии", передают турецкие СМИ.

Махмуд Аббас

Ранее глава Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Рамалле, что Палестинская национальная администрация готова взять на себя ответственность за сектор Газа, но в рамках "всеобъемлющего политического решения". По словам Аббаса, Организация освобождения Палестины, которая контролирует Западный берег Иордана, является единственным представителем палестинского народа. Глава палестинской автономии подчеркнул, что "истинная безопасность и мир могут быть достигнуты только путем прекращения израильской оккупации палестинской земли со столицей в Восточном Иерусалиме в соответствии с границами 1967 года".

Напомним, что сектор Газа контролирует движение ХАМАС, уничтожение которого провозгласил своей целью Израиль после атаки джихадистов 7 октября. Тогда члены ХАМАС убили 1400 израильтян, преимущественно гражданских — женщин, детей, стариков. Еще 230 евреев хамасовцы захватили и увезли с собой в сектор Газа. Их освобождения требовал Израиль. После отказа освободить заложников военный кабинет еврейского государства единогласно одобрил начало проведения сухопутной операции в Газе. Одним из ключевых вопросов этой операции является судьба палестинского населения сектора, а также передачи контроля над анклавом после планируемого уничтожения ХАМАС.

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