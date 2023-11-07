Умеров прокомментировал "увольнение Залужного"

Министр обороны Украины Рустем Умеров прокомментировал заявление народного депутата Владимира Арьева, заявившего о подготовке увольнения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщают "Комментарии".

Рустем Умеров

"По очередному информационному вбросу от одного из депутатов. Некоторые нечистоплотные политики сегодня пытаются расколоть украинское общество — это ничем не лучше того, что делают российские пропагандисты. Информационная война является составной частью российской агрессии против Украины. Не стоит становиться в ней пешками и тем более помощниками. Всем в стране сегодня следует сосредоточиться на вопросах обороны и делать все, чтобы усилить наше государство", — заявил Рустем Умеров.

Напомним, что Владимир Арьев, ссылаясь на "надежный источник", заявил о подаче Умеровым в Ставку Верховного главнокомандующего представления об увольнении Валерия Залужного. Правда, менее чем через час после публикации этой информации в Фейсбуке нардеп сам опроверг ее и удалил резонансный пост.

Ранее ряд СМИ утверждал о существовании разногласий между командой президента и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным по тактическим и стратегическим вопросам. Якобы Залужный отрицал необходимость обороны Бахмута, а Офис президента настаивал на этом из-за медийной составляющей. В резонансном материале в Time неназванный представитель Офиса президента обвинил ряд командиров в нежелании выполнять приказы Офиса и идти в наступление. В свою очередь оппоненты команды Зеленского усмотрели в этом сообщении подтверждение слухов о том, что представители Офиса отдают приказы военным, игнорируя позицию Залужного.

Подозрения по поводу возможных противоречий между Залужным и Зеленским усилились после сообщения об увольнении руководителя ССО. Как стало известно, о своем увольнении он узнал из СМИ, оно не было согласовано с Залужным.

А Данилов заявил, кому не место в командовании. При этом он, вероятно, отрицал один из тезисов Залужного.