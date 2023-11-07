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Умеров прокомментировал "увольнение Залужного"

Информацию народного депутата Владимира Арьева он назвал "очередным информационным вбросом"

сегодня, 21:57
Автор:
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Константин Куликов
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Министр обороны Украины Рустем Умеров прокомментировал заявление народного депутата Владимира Арьева, заявившего о подготовке увольнения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщают "Комментарии".

Умеров прокомментировал "увольнение Залужного"

Рустем Умеров

"По очередному информационному вбросу от одного из депутатов. Некоторые нечистоплотные политики сегодня пытаются расколоть украинское общество — это ничем не лучше того, что делают российские пропагандисты. Информационная война является составной частью российской агрессии против Украины. Не стоит становиться в ней пешками и тем более помощниками. Всем в стране сегодня следует сосредоточиться на вопросах обороны и делать все, чтобы усилить наше государство", — заявил Рустем Умеров.


Напомним, что Владимир Арьев, ссылаясь на "надежный источник", заявил о подаче Умеровым в Ставку Верховного главнокомандующего представления об увольнении Валерия Залужного. Правда, менее чем через час после публикации этой информации в Фейсбуке нардеп сам опроверг ее и удалил резонансный пост.

Ранее ряд СМИ утверждал о существовании разногласий между командой президента и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным по тактическим и стратегическим вопросам. Якобы Залужный отрицал необходимость обороны Бахмута, а Офис президента настаивал на этом из-за медийной составляющей. В резонансном материале в Time неназванный представитель Офиса президента обвинил ряд командиров в нежелании выполнять приказы Офиса и идти в наступление. В свою очередь оппоненты команды Зеленского усмотрели в этом сообщении подтверждение слухов о том, что представители Офиса отдают приказы военным, игнорируя позицию Залужного.

Подозрения по поводу возможных противоречий между Залужным и Зеленским усилились после сообщения об увольнении руководителя ССО. Как стало известно, о своем увольнении он узнал из СМИ, оно не было согласовано с Залужным.

А Данилов заявил, кому не место в командовании. При этом он, вероятно, отрицал один из тезисов Залужного.



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