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Байден откровенно рассказал, что думает о Путине

Он сравнил Россию с Китаем

сегодня, 13:05
Автор:

Гриниченко Дима

Президент США Джо Байден откровенно рассказал о том, что думает о российском лидере Владимире Путине и сравнил его с главой Китая Си Цзиньпином. Об этом он сообщил во время первой пресс-конференции с момента инаугурации, которую транслировали на официальном YouTube-канале Белого дома.

Байден откровенно рассказал, что думает о Путине

Фото: Reuters

По его словам, Владимир Путин является воплощением политика, который считает, что авторитаризм и автократия являются будущим человечества, а демократическое правление не способно функционировать в мире, который постоянно усложняется. Он сравнил Владимира Путина с лидером Китая Си Цзиньпином. 

Байден отметил, что считает китайского лидера прямолинейным и очень умным человеком, однако заявил, что у того "нет демократической кости в теле". Он подчеркнул, что очень хорошо знает Си Цзиньпина и провел с ним очень много времени. После этого он сказал, что Путин очень похож на Си Цзиньпина в этом вопросе.

Справка: Джо Байден победил на выборах президента США в ноябре 2020 года, набрав рекордное количество голосов избирателей в истории. В декабре его победу официально утвердила коллегия выборщиков. Байден официально вступил в должность 20 января 2021 года, став наиболее пожилым американским президентом на момент инаугурации, заняв этот пост в возрасте 78 лет.

Во время первого телефонного разговора с Владимиром Путиным Байден упомянул вопросы продления договора о сокращении стратегических вооружений, отравления оппозиционера Алексея Навального, вмешательства в американские выборы и российской вооруженной агрессии в отдельных районах Донбасса.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, почему Байден не звонит Зеленскому.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=w_0VtDpzKdc&t=4897s
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