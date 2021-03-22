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Кто стоит за атакой Офиса президента

Целью акции протеста могла стать попытка "раскрутить" Сергея Стерненко как политического лидера

сегодня, 12:25
Автор:

Кириєнко Анна

Недавно, 20 марта сторонники осужденного Сергея Стерненко устроили акцию в поддержку одесского активиста на Банковой. В ходе протеста пострадал Офис президента  здание полностью обрисовано краской, окна выбиты. За приблизительными подсчетами, восстановление сооружения обойдется в два миллиона гривен.

Кто стоит за атакой Офиса президента

Офис президента: кто стоит за погромом здания. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Но кому был выгоден такой поворот событий? Кто стоит за этой атакой? К чему это всё может привести? Сайт "Комментарии" поинтересовался у экспертов.

Стерненко могут поддерживать влиятельные политические силы

Политолог, эксперт Украинского института политики Даниил Богатырев считает, что за Стерненко стоит партия "Голос" и шире — лобби американских демократов в Украине.

"Именно по этой причине костяк акций в его поддержку составляют люди из Центра противодействия коррупции, сторонники "Голоса", Олега Сенцова, и т. п. Финансирует всё это, вероятно, Виктор Пинчук. Поддержка американского посольства у них также есть. Цель акций — вылепить из вчерашнего радикала-националиста Стерненко "респектабельного политика", который смог бы стать одним из лидеров "Голоса" или нового партийного проекта с "национал-либеральной" идеологией, ориентирующегося на лоббирование интересов американских демократов", — предполагает Даниил Богатырев.

По его мнению, подобные проекты и попытки "раскрутить" в качестве политических лидеров Сергея Стерненко, Олега Сенцова, Лану Зеркаль, или кого бы то ни было ещё, в Украине обречены на провал.

"У них попросту нет электоральной базы, — поясняет эксперт.  Националистическая и либеральная идеология — несовместимы. Грубо говоря, невозможно одновременно прославлять Бандеру и пиарить гей-парады. Это нонсенс".

Этот протест — мягкий способ граждан достучаться к власти

Политический эксперт Богдан Мирошников отмечает: "Граффити на стенах администрации президента в стране, где невинные патриоты закрываются по полному беспределу — это еще очень мягко. Ну, а бездействие полиции говорит о довольно сильной конфронтации между президентом Зеленским и главой МВД Аваковым".

Богдан Мирошников согласен с тем, что картинка из-под ОП привлекла внимание всего мира. Но это, по его мнению, еще очень мягкий протест, учитывая происходящее в нашей стране.

"Советую всем возмущающимся посмотреть на протесты в Греции, Испании, Италии. А что в Берлине творили протестующие против "ковидных" ограничений! Поэтому то, что было у нас — это очень мягко. А после того, как у Зеленского назвали сумму ущерба в 2 миллиона гривен, при том, что эксперты называют совершенно другую цифру — около 80 тысяч гривен — создается впечатление, что представители ОП решили еще и заработать на этом", — говорит Богдан Мирошников.

Но интереснее, по мнению эксперта, отношения Зеленского и Авакова.

"Уже очевидно, что эти отношения трещат по швам. Это при том, что Аваков сейчас является неким гарантом безраздельной власти Зеленского. Но судя по всему, этому приходит конец, — считает эксперт. — Не исключаю, что в перспективе одного года нас ожидают досрочные парламентские выборы и развал монобольшинства. Последствия этого — хорошие для страны и печальные для Зеленского, которому придется думать о том, как не схлопотать импичмент до конца своего первого и единственного срока".

Также сайт "Комментарии" рекомендует посмотреть, как выглядит Офис президента после акции в защиту Стерненко.


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