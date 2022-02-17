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Байден назвал новые даты возможного вторжения РФ в Украину

Президент США отметил, что РФ не отвела свои войска от границы с Украиной

сегодня, 17:40
Автор:

Денис Подставной
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Президент Соединённых Штатов Америки назвал новую дату вероятного вторжения Российской Федерации в Украину. Об этом пишет издание "Украинская Правда". 

Байден назвал новые даты возможного вторжения РФ в Украину

Джо Байден. Фото из открытых источников

Выступая перед журналистами Байден сказал, что есть "все признаки того, что они (Российская Федерация – ред.) готовы отправиться в Украину".

По словам Джо Байдена, "это может произойти в течение нескольких дней". Отвечая на вопрос о том, насколько высока угроза российского вторжения в данный момент, он сказал следующее: "Она очень высока".

Также УП передает, что президент США отметил, что РФ не отвела свои войска от границы с Украиной.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал, что Арахамия прокомментировал возможность проведения референдума по отказу Украины от курса в НАТО. Глава фракции "Слуга народа" заверил, что ближайшее время такой референдум не планируется. Подробно об этом читайте в нашей статье.

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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/02/17/7324381/
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