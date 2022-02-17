Арахамия прокомментировал возможность проведения референдума по отказу Украины от курса в НАТО

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Кравцев Сергей
Украина может отказаться от внешнего курса на членство в НАТО только после всеукраинского референдума, на котором народ сам решит, как быть с этим вопросом. Никакая российская агрессия и эскалация на Донбассе не может заставить Верховную Раду принять решение об отказе от курса в НАТО, предварительно не посоветовавшись с украинцами. Как передает портал "Комментарии", такое мнение во время общения с журналистами в кулуарах парламента высказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Давид Арахамия. Фото: из открытых источников
На уточняющий вопрос, учитывая уровень российской угрозы на востоке страны и требования Кремля по нерасширению НАТО может ли быть проведен такой референдум в ближайшее время, Давид Арахамия ответил, что у власти нет таких намерений. По словам политика, этот вопрос даже не обсуждался фракцией "Слуга народа".
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