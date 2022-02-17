Арахамия прокомментировал возможность проведения референдума по отказу Украины от курса в НАТО

Украина может отказаться от внешнего курса на членство в НАТО только после всеукраинского референдума, на котором народ сам решит, как быть с этим вопросом. Никакая российская агрессия и эскалация на Донбассе не может заставить Верховную Раду принять решение об отказе от курса в НАТО, предварительно не посоветовавшись с украинцами. Как передает портал "Комментарии", такое мнение во время общения с журналистами в кулуарах парламента высказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Давид Арахамия. Фото: из открытых источников

"Это точно решение не фракции, не депутатов. Никто на себя не возьмет такую ответственность в парламенте. Это решение украинского народа, которое может быть вынесено только на референдум. Это геополитический курс. Если стоит вопрос смены курса или корректировки курса, то такие вопросы должны выноситься на референдум, но давайте будете писать в своих заголовках "теоретически", — отметил Давид Арахамия.

На уточняющий вопрос, учитывая уровень российской угрозы на востоке страны и требования Кремля по нерасширению НАТО может ли быть проведен такой референдум в ближайшее время, Давид Арахамия ответил, что у власти нет таких намерений. По словам политика, этот вопрос даже не обсуждался фракцией "Слуга народа".

"Там такая сложная процедура, нужно собрать 3 миллиона подписей, что нас в этом парламенте уже может и не быть. Президент может инициировать такой референдум, но я не думаю, что президент это будет делать", – отметил нардеп.

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