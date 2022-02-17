Виртуальные активы в Украине станут легальными: преимущества и риски

Верховная Рада приняла Закон Украины "О виртуальных активах" с предложениями президента.

Виртуальные активы в Украине станут легальными - фото из открытых источников

Эксперты для портала "Комментарии" оценили позитив и риск данного шага.

Виртуальный актив становится элементом гражданского оборота: его можно легально покупать, продавать, дарить, завещать. Такие операции получают правовую, в том числе судебную защиту

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб считает, что принятие закона о виртуальных активах несет в себе много позитивного.

"Во-первых, он дает четкое определение такого актива с точки зрения законодательства: выраженное в электронной форме нематериальное благо, являющееся объектом гражданских прав и имеющее стоимость. Таким образом, виртуальный актив становится элементом гражданского оборота: его можно легально покупать, продавать, дарить, завещать и т. д., и такие операции получают правовую, в том числе судебную защиту. Во-вторых, уже существующий де-факто "серый" рынок криптоактивов может выйти из тени, а криптобиржи и криптообменники, как местные, так и иностранные, получат возможность легальной работы в правовом поле. Это же относится и к их клиентам", – поясняет Вадим Иосуб.

Он также отмечает, что закон имеет рамочный характер. А для полноценного запуска рынка виртуальных активов еще понадобятся изменения в Налоговый и Гражданский кодексы.

Если бы не вмешался президент и не скорректировал распределение полномочий регулятора, оставив эту функцию за Минцифры, то было бы больше толку

Экономический эксперт Александр Гаврутенко признался, что у него нет претензий или замечаний к данному проекту закона. Но лишь потому, что это – очередной документ, никаким образом не влияющий на рынок тех активов, регулирование оборота которых он якобы должен обеспечить.

"Уже сам термин "виртуальные активы" и то определение, которое ему дают в законе, имеют мало общего с теми вещами, которые стали реальностью современного мира, – говорит эксперт. – А "виртуальность" – это прямая противоположность "реальности". В этом ключе (на не соответствие декларируемым задачам и целям) можно было бы разобрать каждое положение этого закона, ни одна строчка из которого, соответственно не будет реализована".

Хотя для Нацбанка и Комиссии по ценным бумагам существенно прибавится головной боли по разработке и внедрению подзаконных актов ради его "выполнения", уверен Александр Гаврутенко.

Он не исключает, что если бы не вмешался президент и не скорректировал распределение полномочий регулятора, оставив эту функцию за Минцифры, то было бы больше толку.

"По крайней мере, эту сферу курировали бы те, кто в ней хоть немного разбирается", – резюмирует эксперт.

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