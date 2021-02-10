Байден может получить доступ к разговорам Трампа и Путина, которые скрывались, – СМИ

Новый президент США Джо Байден может получить доступ к телефонным разговорам своего предшественника Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, которые тщательно скрывались. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание "Politico".

Байден. Фото: Reuters

Сообщается, что подробности приблизительно десяти диалогов Путина и Трампа остаются в тайне, однако советники нового главы Белого дома планируют разобраться в том, открывал ли Трамп секретные данные или же заключал с Путиным тайные договоренности. Окружение нового президента США не уточняет, собирается ли он ознакомиться с разговорами.

Отмечается, что телефонные разговоры не записывались, однако многие помощники Трампа слышали и записывали их детали. Именно эту информацию и может получить команда нового президента США.

Джо Байден и Владимир Путин провели первый телефонный разговор 26 января 2021 года, в котором обсудили вопросы продление договоров о сокращении стратегических вооружений, отравление российского оппозиционера Алексея Навального, кибератаки на государственные учреждения США и вмешательство в американские выборы.

Байден также заявил о поддержке Украины в вопросе российской агрессии на Донбассе и сказал, что будет бороться за государственный суверенитет и независимость нашей страны.

Джо Байден победил на выборах президента США в ноябре 2020 года, набрав рекордное количество голосов избирателей. В декабре его победу утвердила коллегия выборщиков.

Он вступил в должность 20 января 2021 года, будучи наиболее пожилым президентом США на момент инаугурации (78 лет).

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