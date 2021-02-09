Крым превращается в большую военную базу: что будет дальше

Национальный центр управления и испытаний космических средств Украины опубликовал фотодоказательства того, что Крым превращается в большую военнуюбазу оккупантов. Как можно (и можно ли) этому помешать? Есть ли в обозримом будущем шанс, что Крым станет неподъемной тяжестью для России? "Комментарии" разбирались в ситуации вместе с экспертами.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Россия тратит на Крым не больше, чем на свои иные регионы"

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса считает, что Украина на сегодняшний день не имеет никаких рычагов влияния или давления на Россию, чтобы как-то изменить её деятельность на оккупированном полуострове.

"Россия тратит на Крым не больше, чем на свои иные регионы. Для них он не является неподъёмной ношей. Проблема в Крыму для россиян лишь одна — доступ к воде. В остальном ситуация стабильная", — подчеркивает Илия Куса.

По его мнению, в обозримом будущем вопрос Крыма вряд ли будет активно подниматься на международной арене.

"По крайней мере, до тех пор, пока в самой России не произойдут события, которые могут создать благоприятные условия для возвращения полуострова. Однако на этот случай Украине нужно будет иметь видение возвращение Крыма — и самой быть сильной, — отмечает эксперт. — Пока же из-за слабости власти, неэффективности системы госуправления и зависимой экономики, Украина не может ничего противопоставить России по крымскому направлению".

"Помешать этому мы не в состоянии"

Эксперт по национальной безопасности Ираклий Джанашия подчеркивает, что вектор военизации Крыма Россией продолжается уже который год подряд.

"Уже ни для кого не секрет, что с каждым месяцем там увеличивается количество военных объектов. Помешать этому мы не в состоянии", — считает эксперт.

При этом он отмечает, что каждая инфраструктура нуждается в обслуживании. И чем больше этой инфраструктуры, тем больше финансов и человеческих ресурсов приходится затрачивать.

"В случае сильного экономического или политического кризиса это может россиянам в Крыму аукнуться, — прогнозирует Ираклий Джанашия. — Другой вопрос, что сам шанс такого кризиса на данный момент, не смотря на нестабильную ситуацию в РФ (ухудшение экономического положения, протесты из-за приговора Навальному), видится крайне маловероятным".

Как сообщалось, СМИ показали еще одно роскошное поместье Путина. Попробуйте угадать, где же оно расположено.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!