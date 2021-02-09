Крым превращается в большую военную базу: что будет дальше

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Таисия Ерохина
Национальный центр управления и испытаний
космических средств Украины опубликовал фотодоказательства того, что Крым
превращается в большую военнуюбазу оккупантов. Как можно (и можно ли) этому помешать? Есть ли в обозримом
будущем шанс, что Крым станет неподъемной тяжестью для России? "Комментарии"
разбирались в ситуации вместе с экспертами.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Эксперт по международной политике в Украинском
институте будущего Илия Куса считает, что Украина на сегодняшний день не имеет
никаких рычагов влияния или давления на Россию, чтобы как-то изменить её
деятельность на оккупированном полуострове.
"Россия тратит на Крым не больше, чем на свои
иные регионы. Для них он не является неподъёмной ношей. Проблема в Крыму для
россиян лишь одна — доступ к воде. В остальном ситуация стабильная", —
подчеркивает Илия Куса.
По его мнению, в обозримом будущем вопрос
Крыма вряд ли будет активно подниматься на международной арене.
"По крайней мере, до тех пор, пока в самой
России не произойдут события, которые могут создать благоприятные условия для
возвращения полуострова. Однако на этот случай Украине нужно будет иметь
видение возвращение Крыма — и самой быть сильной, — отмечает эксперт. — Пока же
из-за слабости власти, неэффективности системы госуправления и зависимой
экономики, Украина не может ничего противопоставить России по крымскому
направлению".
Эксперт по национальной безопасности Ираклий
Джанашия подчеркивает, что вектор военизации Крыма Россией продолжается уже
который год подряд.
"Уже ни для кого не секрет, что с каждым
месяцем там увеличивается количество военных объектов. Помешать этому мы не в
состоянии", — считает эксперт.
При этом он отмечает, что каждая
инфраструктура нуждается в обслуживании. И чем больше этой инфраструктуры, тем
больше финансов и человеческих ресурсов приходится затрачивать.
"В случае сильного экономического или
политического кризиса это может россиянам в Крыму аукнуться, — прогнозирует
Ираклий Джанашия. — Другой вопрос, что сам шанс такого кризиса на данный
момент, не смотря на нестабильную ситуацию в РФ (ухудшение экономического положения,
протесты из-за приговора Навальному), видится крайне маловероятным".
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