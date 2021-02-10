logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 10.02.2021

BTC/USD

46632.08

ETH/USD

1809.07

LTC/USD

192.22

НБУ 10.02.2021

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Назвали главное условие для вступления Украины в НАТО
commentss НОВОСТИ Все новости

Назвали главное условие для вступления Украины в НАТО

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом условия относительно членства в Альянсе

сегодня, 08:40
Автор:

Кириєнко Анна

В Брюсселе украинский Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с Генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить возможные условия сотрудничества. Во время переговоров Генсек сообщил главное условие, выполнив которое Украина может получить членство в Альянсе. Об этом сообщило издание "Интерфакс-Украина".

Назвали главное условие для вступления Украины в НАТО

Членство Украины в НАТО: названо главное условие вступления в Альянс. Фото: 24 канал

Йенс Столтенберг отметил, что одобряет намерения государства и будет поддерживать его в желании стать частью НАТО. Однако, чтобы стать полноправным членом Североатлантического альянса, Украине нужно модернизировать и укреплять демократические институты в стране, а также продолжать государственные реформы.

"В 2008 году НАТО приняло решение о членстве Украины, и мы остаемся ему верны. Важно сосредоточить как можно больше серьезных усилий на продолжении тех позитивных изменений, которые уже идут в государстве. Это гарантирует Украине сохранения демократического и политического контроля над оборонными институтами и вооруженными силами. Кроме этого, необходимо продолжать борьбу с коррупцией и усиливать демократические институты. Все это повлияет на решение относительно членства Украины в НАТО", — подытожил Йенс Столтенберг.

Напомним, что национальный центр управления и испытаний космических средств Украины опубликовал фотодоказательства того, что Крым превращается в большую военную базу оккупантов. Как можно (и можно ли) этому помешать? Есть ли в будущем шанс, что Крым станет неподъемной тяжестью для России? Ответы на эти и другие вопросы читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщал, какой будет роль США в решении войны в Донбассе. Мнение эксперта читайте здесь.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://interfax.com.ua/news/general/722335.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ