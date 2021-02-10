Назвали главное условие для вступления Украины в НАТО

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Кириєнко Анна
В Брюсселе украинский Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с Генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить возможные условия сотрудничества. Во время переговоров Генсек сообщил главное условие, выполнив которое Украина может получить членство в Альянсе. Об этом сообщило издание "Интерфакс-Украина".
Членство Украины в НАТО: названо главное условие вступления в Альянс. Фото: 24 канал
Йенс Столтенберг отметил, что одобряет намерения государства и будет поддерживать его в желании стать частью НАТО. Однако, чтобы стать полноправным членом Североатлантического альянса, Украине нужно модернизировать и укреплять демократические институты в стране, а также продолжать государственные реформы.
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