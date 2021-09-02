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«Байден лично поддерживает вступление Украины в НАТО»: Зеленский рассказал о «мужском» разговоре с лидером США

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о двухчасовых переговорах с президентом США Джо Байденом и озвучил важнейшие темы их встречи

сегодня, 08:35
Автор:

Кравцев Сергей

Во время непростого двухчасового разговора с президентом США глава украинского государства услышал от него заверения, что тот лично поддерживает стремление Украины стать полноправным членом НАТО. При этом конкретных сроков на саммите названо так и не было. Как информирует издание "Комментарии", об этом заявил Владимир Зеленский, сообщает "Суспільне".

«Байден лично поддерживает вступление Украины в НАТО»: Зеленский рассказал о «мужском» разговоре с лидером США

Владимир Зеленский и Джо Байден Фото: Офис президента Украины

Владимир Зеленский высказал убеждение, что президент США лично за присоединение Украины к НАТО, но конкретных сроков по членству так и не прозвучало. 

"Я чувствую, я слышал это, что президент лично поддерживает Украину относительно членства в НАТО", — пояснил Зеленский.

Президент добавил, что также во время беседы довольно часто упоминался Крым. О Крыме говорили, в первую очередь, упоминая недавний саммит "Крымской платформы". Готовилось о полуострове, отмечая важный момент – работать всем вместе, приближая деоккупацию украинской территории. 

Также в разговоре, конечно же, шла речь о мирном урегулировании конфликта на Донбассе. Президент Зеленский отметил, что ему лично было очень важно услышать мнение Байдена относительно формата мирного урегулирования.

Читайте также на портале "Комментарии" — взамен на запуск "Северного потока-2" Запад должен принять политическое решение и заявить, что Украины становится членом НАТО. Это единственное возможное условие, когда российский газ может заполнить трубопровод. Такую позицию высказал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Также читайте на "Комментариях" — в США президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддержка украинского государства со стороны НАТО, которая есть на сегодняшний день, недостаточная и должна быть существенно углублена.


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Источник: https://suspilne.media/160219-vizit-zelenskogo-do-ssa-zustric-z-bajdenom-ta-strategicni-ugodi-tekstovij-onlajn-2/
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