«Байден лично поддерживает вступление Украины в НАТО»: Зеленский рассказал о «мужском» разговоре с лидером США

Во время непростого двухчасового разговора с президентом США глава украинского государства услышал от него заверения, что тот лично поддерживает стремление Украины стать полноправным членом НАТО. При этом конкретных сроков на саммите названо так и не было. Как информирует издание "Комментарии", об этом заявил Владимир Зеленский, сообщает "Суспільне".

Владимир Зеленский и Джо Байден Фото: Офис президента Украины

Владимир Зеленский высказал убеждение, что президент США лично за присоединение Украины к НАТО, но конкретных сроков по членству так и не прозвучало.

"Я чувствую, я слышал это, что президент лично поддерживает Украину относительно членства в НАТО", — пояснил Зеленский.

Президент добавил, что также во время беседы довольно часто упоминался Крым. О Крыме говорили, в первую очередь, упоминая недавний саммит "Крымской платформы". Готовилось о полуострове, отмечая важный момент – работать всем вместе, приближая деоккупацию украинской территории.

Также в разговоре, конечно же, шла речь о мирном урегулировании конфликта на Донбассе. Президент Зеленский отметил, что ему лично было очень важно услышать мнение Байдена относительно формата мирного урегулирования.

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