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Посол Украины в Германии: с запуском «Северного потока-2» – лидеры Запада должны гарантировать Украине членство в НАТО

Андрей Мельник убежден, что после запуска газопровода "Северный поток-2", Украину должны принять в НАТО. Это станет гарантией безопасности для страны

сегодня, 20:40
Автор:

Кравцев Сергей

Посол Украины в Германии Андрей Мельник высказал мнение, что как только будет запущен газопровод "Северный поток-2" лидеры НАТО должны гарантировать Киеву членство в Альянсе, ведь только так можно быть уверенным в безопасности. В целом же "Северный поток-2" – это однозначно опасный проект, как для Украины, так и для объединённой Европы. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение дипломат высказал во время общения с корреспондентом Die Welt.

Посол Украины в Германии: с запуском «Северного потока-2» – лидеры Запада должны гарантировать Украине членство в НАТО

Андрей Мельник Фото: Украинская правда

Андрей Мельник считает, что в этом вопросе объединённая Европа должна продемонстрировать единое компромиссное решение. Если "Северный поток-2" уже будет запущен, то тогда Украина должна стать полноправным членом НАТО.

По мнению дипломата, заверение, слова в данном случае не значат ровным счетом ничего, а единственной гарантией безопасности Украины может быть решение лидеров НАТО, таких как США и Германии, о том, что Украина присоединяется к Североатлантическому Альянсу. Дипломат подчеркнул, что газопровод "Северный поток-2" – это не просто вопрос экономии, это, в первую очередь, вопрос безопасности. Это должны понимать лидеры Запада. Тем более, когда угроза стоит перед таким агрессором, как Россия.

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Источник: https://www.welt.de/politik/ausland/plus233477004/Nord-Stream-2-Wie-hoch-wird-der-politische-Preis-fuer-Deutschland.html
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