Посол Украины в Германии: с запуском «Северного потока-2» – лидеры Запада должны гарантировать Украине членство в НАТО

Посол Украины в Германии Андрей Мельник высказал мнение, что как только будет запущен газопровод "Северный поток-2" лидеры НАТО должны гарантировать Киеву членство в Альянсе, ведь только так можно быть уверенным в безопасности. В целом же "Северный поток-2" – это однозначно опасный проект, как для Украины, так и для объединённой Европы. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение дипломат высказал во время общения с корреспондентом Die Welt.

Андрей Мельник Фото: Украинская правда

Андрей Мельник считает, что в этом вопросе объединённая Европа должна продемонстрировать единое компромиссное решение. Если "Северный поток-2" уже будет запущен, то тогда Украина должна стать полноправным членом НАТО.

По мнению дипломата, заверение, слова в данном случае не значат ровным счетом ничего, а единственной гарантией безопасности Украины может быть решение лидеров НАТО, таких как США и Германии, о том, что Украина присоединяется к Североатлантическому Альянсу. Дипломат подчеркнул, что газопровод "Северный поток-2" – это не просто вопрос экономии, это, в первую очередь, вопрос безопасности. Это должны понимать лидеры Запада. Тем более, когда угроза стоит перед таким агрессором, как Россия.

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