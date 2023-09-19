Баку назвал свои условия мира в Карабахе

Фактически, МИД Азербайджана выдвинул требование о роспуске самопровозглашенной республики — ее силовых органов и органов власти — и ее вхождении в состав Азербайджана. Об этом сообщают "Комментарии".

Баку опирается на поддержку Турции

В частности, МИД Азербайджана заявил, что единственным путем к миру в регионе является "полный вывод армянских вооруженных сил из Карабаха и роспуск режима в Степанакерте".

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Напомним, что территория Нагорного Карабаха спорна между армянами и азербайджанцами. В СССР она на правах автономии была включена в состав Азербайджана, несмотря на численное преимущество здесь армян. По мнению некоторых исследователей, это было сделано советской властью в угоду смежной Турции, которая на рассвете советской власти выступала союзницей СССР. В противоположность этим аргументам, Баку утверждает, что демографическое превосходство армянского населения сложилось в Карабахе лишь в 19 веке, благодаря усилиям Российской империи, поселявшей здесь армянских беженцев из Османской империи.

Из-за объявления Арменией независимости в 1991 году, а также из-за кровавых армянских погромов еще в советском Азербайджане, армяне Арцаха (Карабаху) провозгласили свою отдельность от Азербайджанской республики. С помощью базирующейся здесь советской дивизии армяне Карабаха не только разбили силы Азербайджана, но и оккупировали семь близлежащих районов республики. Бои Первой карабахской войны сопровождались актами геноцида уже с армянской стороны. В частности, уничтожением населения Ходжалы.

В течение трех десятилетий Баку предлагал Еревану мирное разрешение конфликта. В частности, по словам президента Лукашенко, Баку предлагал миллиард долларов за деоккупацию семи чисто азербайджанских районов. Предложения Баку были отвергнуты Арменией, опиравшейся на поддержку России как члена ОДКБ.

В 2020 году Азербайджан, который за вырученные за 20 лет средства от продажи нефти и газа перевооружил свою армию, начал Вторую карабахскую войну. В ходе боевых действий Баку опирался на поддержку Турции и подчеркнутый нейтралитет Москвы, которую не устраивал приход к власти в Армении прозападного премьера Пашиняна. В ходе боевых действий Вооруженные силы Азербайджана смогли занять часть территории Карабаха. Вооруженные действия были остановлены при посредничестве России. Ее миротворцы были введены в регион.

Но Никол Пашинян отмечал, что миротворцы не оправдали ожиданий Еревана. А также стал искать новых союзников на Западе. В частности, анонсировал армяно-американские учения. Это вызвало очередное недовольство Москвы.

Тем временем, Франция резко отреагировала на действия Азербайджана.

Шойгу прилетел в Иран: цель визита.

А армянская церковь назвала действия Азербайджана "геноцидными".