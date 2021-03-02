Аваков рассказал, станет ли он новым премьер-министром Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о своем возможном кадровом повышении на должность премьер-министра. Глава МВД сказал, что премьерские амбиции может иметь только тот, кто выиграл выборы в Верховную Раду. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "1+1".

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По его словам, он не имеет права предъявлять претензии на кресло премьер-министра, так как не является победителем парламентских выборов. Также Аваков сказал, что президент Украины Владимир Зеленский не предлагал ему должность главы Кабмина.

Журналистка Наталья Мосийчук сказала, что сегодня многие пророчат Авакову кресло премьера, на что министр ответил, что претензий на этот пост у него нет, так как его партия не представлена в парламенте.

Он напомнил, что выборы в парламент выиграла партия президента Зеленского. Именно победитель выборов, по словам Авакова, и должен определять кандидатуру премьер-министра.

Свою работу на посту главы МВД Аваков назвал раскаленной сковородкой, однако отметил, что он является государственником и находит мотивацию.

Арсен Аваков занимает пост министра внутренних дел Украины уже 7 лет с момента назначения на эту должность после победы Майдана и бегства Януковича в феврале 2014 года.

За время пребывания Авакова на этой должности в Украине сменилось два президента и четыре премьер-министра. После прихода к власти Владимира Зеленского Арсен Аваков остался единственным министром из предыдущей власти, который сохранил свой пост, хотя многие пророчили его отставку из-за обещаний президента полностью обновить власть.

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