Арестович рассказал, сколько будет продолжаться война с Россией

Спикер украинской делегации в минской ТКГ и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о том, сколько будет продолжаться противостояние нашей страны с Россией. Об этом он сообщил на своем канале в Telegram.

Алексей Арестович

По его словам, Кремль постоянно будет брать свою цену на фронте кровью, как и раньше, и это необходимо точно понимать. Он отметил, что мы платим эту цену, как страна, которая не поддается на шантаж Москвы, ни в отношении внешнеполитического курса, ни в отношении уступок по поводу урегулирования конфликта на Донбассе и в Крыму.

Арестович сказал, что от Украины требуется мужество и спокойствие, чтобы не позволять российским кампаниям по дезинформации и запугиванию влиять на нашу волю и решимость идти своим путем. Он отметил, что украинское руководство отдает себе отчет в том, что из себя представляет политика Кремля, и делает все возможное, чтобы максимально сохранить жизни наших военных и мирных жителей.

Спикер украинской делегации заявил, что Кремль платит свою цену на фронте и под санкциями, а конфликт между Украиной и Россией – история на годы. Главной задачей данного этапа он назвал минимизацию военных потерь с попутным развитие сектора национальной безопасности и обороны.

Справка: Алексей Арестович был назначен спикером украинской делегации в минской ТКГ в октябре 2020 года. В декабре глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил его внештатным советником по стратегическим коммуникациям. До прихода в политику он был известен как блогер, военный обозреватель, лектор, актер и ветеран войны на Донбассе.

Ранее "Комментарии" сообщали, почему Минск нельзя использовать в качестве площадки для переговоров по Донбассу.

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