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Главная Новости Политика внешняя политика Кравчук назвал условие своего увольнения из ТКГ
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Кравчук назвал условие своего увольнения из ТКГ

Первый президент рассказал, когда сразу уволится из ТКГ

сегодня, 10:05
Автор:

Гриниченко Дима

Первый президент Украины и глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук рассказал о том, при каких условиях он уволится с занимаемой должности. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

Кравчук назвал условие своего увольнения из ТКГ

Леонид Кравчук

По его словам, если Украина не откажется от проведения переговоров по Донбассу с Россией на территории Беларуси, то он уволится из ТКГ из-за того, что Минск сегодня находится под полным влиянием РФ. Он отметил, что площадкой для переговоров должна быть нейтральная и демократическая страна, а не Беларусь, которая устами Лукашенко постоянно оскорбляет Украину.

Первый президент сказал, что страна, которая бьет мирных митингующих и находится под влиянием Москвы не может быть площадкой для мирных переговоров. Также Кравчук уверен в том, что в Кремле откажутся переносить переговоры ТКГ из Минска. Это он объяснил тем, что представителей террористов, которых Россия постоянно тянет на заседания ТКГ, будет трудно вывезти на Запад. 

Глава украинской делегации подчеркнул, что Украина никогда не даст согласие на ведение переговоров в Минске, однако, если это случится, то он напишет заявление об увольнении, так как не поедет в страну к Лукашенко. Также он отметил, что возможной страной для ведения переговоров по Донбассу может стать Польша.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. 

Ранее "Комментарии" сообщали о гибели 5-летнего ребенка на Донбассе.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=95IvOoX71g0&ab_channel=Україна24
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Обусуждения

Сергей

сегодня, 09:20

Кто хочет тот делает, а Кравчук находит причины чтобы слинять.

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