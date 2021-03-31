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Главная Новости Политика внешняя политика Арестович рассказал, сколько будет продолжаться война с Россией
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Арестович рассказал, сколько будет продолжаться война с Россией

Война с Россией очень надолго

сегодня, 13:05
Автор:

Гриниченко Дима

Спикер украинской делегации в минской ТКГ и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о том, сколько будет продолжаться война нашей страны с Россией. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

Арестович рассказал, сколько будет продолжаться война с Россией

Арестович

По его словам, война является не только боевыми действиями. Арестович отметил, что для Украины и России она не закончится на дипломатическом, информационном и экономическом фронтах, даже если прекратятся боевые действия на Донбассе.

Он заявил, что всегда будут провокации со стороны специальных служб, соответствующая борьба между ведомствами и работа против государства внутри Украины. Спикер украинской делегации сказал, что война с Россией – это долгая история, а противостояние между нашими странами будет продолжаться очень и очень долго. 

Арестович сказал, что первоочередной задачей украинской власти является прекращение кровопролития на фронте и завершение военной фазы конфликта. Именно это Украина сейчас пытается сделать всеми силами.

Справка: Алексей Арестович был назначен спикером украинской делегации в минской ТКГ в октябре 2020 года. В декабре глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил его советником по стратегическим коммуникациям. До прихода в политику он был известен как блогер, военный обозреватель, актер, лектор, офицер военной разведки и ветеран войны на Донбассе.

С апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что у Путина прокомментировали переговоры по Донбассу без Украины.

Читайте также о возможности наступления России со стороны Беларуси. 


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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua
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