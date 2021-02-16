Арестович рассказал, почему Кравчук выступает на российских каналах

Спикер украинской делегации в ТКГ и советник главы Офиса Президента Алексей Арестович объяснил выступления первого президента Украины и главы нашей делегации Леонида Кравчука на российских телеканалах. Об этом Арестович сообщил в эфире передачи "Свобода слова" на канале "ICTV".

По его словам, не стоит выступать с осуждением в адрес Кравчука за интервью российским каналам, так как тот отстаивает там украинскую позицию. Арестович сказал, что Кравчук в любом случае защищает Украину и её интересы.

Он сказал, что первый президент Украины не виноват в том, что вместе с ним в эфир включают главаря террористов Диниса Пушилина, ведь об этом, как правило, не предупреждают.

Арестович отметил, что Кравчук хочет донести украинскую точку зрения до всех аудиторий, в том числе и до российской. Он сказал, что Кравчук мог отказаться от участия в подобных эфирах, однако в то же время мог бы использовать их для того, чтобы отстоять свою правоту.

Леонид Кравчук возглавляет украинскую делегацию в минской ТКГ с июля 2020 года. За время пребывания на этой должности он предложил план совместных шагов по урегулированию конфликта, который назвали "Планом Кравчука". Он предусматривал проведение выборов на Донбассе в марте 2021 года и выведение всех оккупационных войск.

До Кравчука украинскую делегацию дважды возглавлял второй президент Украины Леонид Кучма.

Алексей Арестович был назначен спикером украинской делегации в октябре 2020 года. В декабре глава Офиса Президента Андрей Ермак назначил его советником по стратегическим коммуникациям.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, когда на YouTube заблокируют каналы Медведчука.

Читайте также о том, что Зеленский дал 10 на поиск виновных в гибели бойцов на Донбассе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!