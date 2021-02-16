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Главная Новости Политика внешняя политика Арестович рассказал, почему Кравчук выступает на российских каналах
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Арестович рассказал, почему Кравчук выступает на российских каналах

Его не предупреждают об этом

сегодня, 11:00
Автор:

Гриниченко Дима

Спикер украинской делегации в ТКГ и советник главы Офиса Президента Алексей Арестович объяснил выступления первого президента Украины и главы нашей делегации Леонида Кравчука на российских телеканалах. Об этом Арестович сообщил в эфире передачи "Свобода слова" на канале "ICTV".

Арестович рассказал, почему Кравчук выступает на российских каналах

По его словам, не стоит выступать с осуждением в адрес Кравчука за интервью российским каналам, так как тот отстаивает там украинскую позицию. Арестович сказал, что Кравчук в любом случае защищает Украину и её интересы.

Он сказал, что первый президент Украины не виноват в том, что вместе с ним в эфир включают главаря террористов Диниса Пушилина, ведь об этом, как правило, не предупреждают. 

Арестович отметил, что Кравчук хочет донести украинскую точку зрения до всех аудиторий, в том числе и до российской. Он сказал, что Кравчук мог отказаться от участия в подобных эфирах, однако в то же время мог бы использовать их для того, чтобы отстоять свою правоту.

Леонид Кравчук возглавляет украинскую делегацию в минской ТКГ с июля 2020 года. За время пребывания на этой должности он предложил план совместных шагов по урегулированию конфликта, который назвали "Планом Кравчука". Он предусматривал проведение выборов на Донбассе в марте 2021 года и выведение всех оккупационных войск.

До Кравчука украинскую делегацию дважды возглавлял второй президент Украины Леонид Кучма. 

Алексей Арестович был назначен спикером украинской делегации в октябре 2020 года. В декабре глава Офиса Президента Андрей Ермак назначил его советником по стратегическим коммуникациям.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Nq-3vuvLc1Q
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