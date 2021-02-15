Стало известно, когда YouTube заблокирует телеканалы Медведчука

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Гриниченко Дима
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко рассказал о том, как продвигается процесс блокировки вещания каналов 112, NewsOne и Zik в YouTube. Об этом он сообщил в интервью изданию "Левый берег".
Фото: Google
По словам Ткаченко, министерство ждет ответа видеохостинга, однако точную дату возможной блокировки назвать не смог. Он отметил, что 3 февраля министерство культуры подало в YouTube запрос с просьбой заблокировать телеканалы, которые попали под санкции СНБО.
Министр отметил, что они ждут конца недели, а затем будут уточнять, как двигается процесс. Ткаченко сказал, что им не до конца был понятен протокол видеохостинга по блокировке, поэтому перед отправлением письма проходили консультации.
Он заявил, что письмо в любом случае рассмотрят и сообщат о конечном решении.
2 февраля 2021 года Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении санкций на народного депутата Тараса Козака и его активов, среди которых были телеканалы 112, NewsOne и Zik. Фактическим собственником медиахолдинга называют нардепа Виктора Медведчука.
Президент Зеленский заявил, что каналы финансировались из России и работали против национальной безопасности Украины, а также подрывали путь нашей страны в Евросоюз и НАТО.
Ткаченко же, в свою очередь, обвинил телеканалы в информационном терроризме и назвал их рупорами российской пропаганды в Украине. Секретарь СНБО Алексей Данилов пригрозил санкциями всем телеканалам, которые ведут антиукраинскую деятельность.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Ермак рассказал о невозможности выполнения минских соглашений.
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Іван
сегодня, 19:32
Шо, а нащо ти зарплатню отрмиуєш? Не знає він. Крутись Ткачєнкхєр.