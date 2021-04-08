Арестович рассказал о результатах экстренного заседания ТКГ

Спикер украинской делегации в минской ТКГ и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал об экстренном заседании ТКГ, которое состоялось 7 апреля по инициативе нашей страны. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Алексей Арестович

По его словам, на заседании подняли единственный рабочий вопрос, касающийся возвращения к строгому соблюдению договоренностей о режиме прекращения огня, которые были достигнуты в июле 2020 года. Он отметил, что стороны подтвердили свою готовность и необходимость выполнения договоренностей.

Спикер украинской делегации также заявил, что совместное заявление, которое предложили координаторы от ОБСЕ и поддержала наша делегация, принято не было. Причина - желание россиян внести дополнительные коррективы в текст итогового заявления, которые выставили бы РФ в более выгодном для нее свете. Арестович назвал это попыткой пиара со стороны России.

Позицией Украины, по словам Арестовича, является полная приверженность режиму прекращения огня и продолжение консультаций для того, чтобы снизить уровень насилия на линии фронта.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Юрий Витренко написал заявление об увольнении.

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