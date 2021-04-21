Арестович рассказал о подготовке Украины к войне с Россией

Спикер украинской делегации в минской ТКГ и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о том, что наша страна готова к любым сценариям агрессии со стороны России. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Дом", который вещает на оккупированные территории.

Алексей Арестович. Фото: Facebook

По его словам, наша страна и международные партнеры имеют план на случай любых вариантов российской агрессии, в частности и масштабной войны. Он отметил, что не стоит ждать от послания Владимира Путина к федеральному собранию 21 апреля чего-то сенсационного, а тем более от различных форумов на оккупированных территориях Донбасса.

Арестович заявил, что в Кремле не решаться на какие-либо действия, которые связаны с признанием террористических группировок "ЛДНР" или аннексией временно оккупированных территорий. Спикер украинской делегации отметил, что любая попытка шантажа Запада и Украины обернется для Москвы новыми санкциями и международной изоляцией.

Также он напомнил, что России нет смысла устраивать масштабное обострение накануне встречи Владимира Путина с президентом США Джо Байденом.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что у Путина отреагировали на предложение Зеленского о встрече на Донбассе.

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