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Арестович рассказал, кто воюет против Украины на Донбассе

В ТКГ рассказали, кого Путин шлет на Донбасс

сегодня, 10:35
Автор:

Гриниченко Дима

Спикер украинской делегации в минской ТКГ и советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о том, кто воюет против Украины на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

Арестович рассказал, кто воюет против Украины на Донбассе

Фото: Google

По его словам, согласно данным Главного управления военной разведки Украины, на территории оккупированного Донбасса находятся войска Российской Федерации. Арестович сказал, что так называемые первый и второй армейский корпус, которые еще называют "армиями ДНР и ЛНР" прямо подчинены 12 территориальному командованию Южного военного округа России.

Он отметил, что жители временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей с 2018 года получили российские паспорта и являются военнослужащими России. По его словам, то, что эти военные формирования частично укомплектованы жителями Донбасса не означает того, что это не российская армия. 

Спикер украинской делегации подчеркнул, что он всего лишь озвучивает данные украинской разведки. 

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого вторжения на территорию Украины. Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма Россией в марте 2014 года после проведения незаконного "референдума".

Ранее "Комментарии" сообщали о том, сколько политических партий работает в Украине.

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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua
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