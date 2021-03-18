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Арестович рассказал, что будет в случае наступления России на Донбассе

В Офисе президента рассматривается военный сценарий

сегодня, 11:05
Автор:

Гриниченко Дима

Спикер украинской делегации в минской ТКГ и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о том, что будет в случае наступления российских боевиков с оккупированных территорий Донбасса. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

Арестович рассказал, что будет в случае наступления России на Донбассе

Фото: Google

По его словам, незаконные вооруженные формирования на оккупированных территориях имеют очень маленький потенциал в военном плане. Он отметил, что у так называемого первого и второго армейского корпусов России, который еще называют "армиями ДНР и ЛНР" нет никаких шансов без военной поддержки регулярных российских войск.

Арестович сказал, что если боевики попробуют наступать, то украинская армия их уничтожит и они сами отдают себе в этом отчет. Спикер украинской делегации отметил, что Россия пытается создать рычаг давления на Украину при помощи сеяния атмосферы угрозы войны в обществе и медиа. 

Он отметил, что делается это для того, чтобы вынудить нашу страну пойти на уступки в переговорах по Донбассу. Арестович подчеркнул, что в Офисе президента рассматривают все варианты развития событий на Донбассе, в том числе и военный, однако последний вариант обсуждается только в том случае, если Россия будет навязывать Украине военный сценарий и провоцировать.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, как будет проходить экзамен по украинскому языку для госслужащих.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=D5c3p8AWjpk
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