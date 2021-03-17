Российский вертолет нарушил воздушное пространство Украины: есть ли опасность эскалации

Россия делает дерзкие выпады в адрес Украины, расшатывает ситуацию на Донбассе, нарушает украинскую границу (инцидент 16 марта с одним из российских вертолетов "Ми-8", который пересек воздушную границу Украины в Сумской области).

Российский "Ми-8" нарушил украинскую границу (фото из открытых источников)

О чём говорит всё происходящее – и есть ли опасность эскалации?

Директор Центра международной безопасности Валерий Кравченко считает, риск эскалации существует. Но на данном этапе — небольшой.

"Россия расшатывает ситуацию на и вокруг Донбасса. Это и постоянные провокации на переговорах в рамках ТКГ, и заявления пропагандистов о вероятном наступлении со стороны ВСУ. Запугивают, накручивают – и сами, вероятно, готовят провокации на фронте. Параллельно демонстративно нарушают нашу границу на Сумщине. Показывают, что не Донбассом единым… Что будут пробовать нас на прочность везде и всюду. Участками для провокаций может быть в любое время побережье Черного моря. А в осенью – стать украинско-белорусская граница. Ведь на осень намечены военные учения "Запад-2021" в Беларуси – с участием местных и российских военных", — подчеркивает Валерий Кравченко.

Сейчас, по его словам, риск эскалации минимален. Но ближе к осени ситуация станет всё более напряженной.

"Режим Путина слабеет. Сказываются санкции, экономическое падение, рост недовольства и протестных настроений. Осенью намечены выборы в Госдуму РФ. Подавляя вполне вероятные протесты, пытаясь укрепить вертикаль власти, Кремль будет переносить внимание российской аудитории – в первую очередь на ситуацию в Украине. Ключевое для России – не допустить процветания нашего государства, развития в Украине мощных демократических институтов, европейской и евроатлантической интеграции. Так что РФ будет всё более активно проводить политику сдерживания, используя агентов влияния (которые уже попали под удар), провокации всех видов. И осенью ситуация, думаю, накалится", — прогнозирует директор Центра международной безопасности.

Политолог Кирилл Сазонов считает инцидент с вертолетом на украино-российской границе – типичным для РФ.

"Россияне любят нарушать воздушное пространство других стран или контролируемых ими территорий. Кроме разве что Турции (после недавнего печального опыта сбития турецкими военными российского самолета). Такая себе игра мускулами. Как и российские корабли, заходящие в чужие воды. Это обычная наглая манера россиян. Которые бряцают оружием, проверяют другие государства на прочность. Как далеко дадут зайти? Но если бы Россия что-то реально хотела сделать, готовила наступление, захват новых территорий – она бы уже это делала. Как случилось в 2014-м… Но она лишь пугает, угрожает и устраивает провокации. Что показывает, на самом деле, слабость и страх России", — считает Кирилл Сазонов.

По его словам, то, что Байден назвал Путина "убийцей", то, что санкции нарастают, то, что против "Северного потока-2", несмотря на усилия его достроить (в том числе со стороны Германии), выступает всё больше европейцев, ослабляет РФ.

"Российские власти столько раз говорили в целях пропаганды, что их страна – в кольце врагов, что в конце концов так и оказалось. И врагами соседей сделала сама Россия, — подчеркивает Кирилл Сазонов. — Кстати, Китай тоже не будет другом, как думают некоторые россияне. КНР будет использовать ситуацию в своих интересах. Он и так фактически "отжал" часть Дальнего Востока. Так что Россию ждут всё более трудные времена. Ее продолжать бить со всех сторон. И вряд ли она рискнет усугублять положение, обостряя конфликт с Украиной, пытаясь устроить "маленькую победную войну". Всё очень поменялось с 2014-го. Включая нас, украинцев".

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о заявлении российского политика Владимира Жириновского, который прогнозировал начало полноценной войны в Донбассе на 15 марта. После того, как и его слова, и информация других местных политиков не подтвердилась, журналисты обратились за разъяснениями к экспертам.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!