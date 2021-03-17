Российский вертолет нарушил воздушное пространство Украины: есть ли опасность эскалации

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Ольга Чародий
Россия делает дерзкие выпады в адрес Украины, расшатывает
ситуацию на Донбассе, нарушает украинскую границу (инцидент 16 марта с одним из
российских вертолетов "Ми-8", который пересек воздушную границу Украины
в Сумской области).
Российский "Ми-8" нарушил украинскую границу (фото из открытых источников)
О чём говорит всё происходящее – и есть ли опасность
эскалации?
Директор Центра международной безопасности Валерий Кравченко
считает, риск эскалации существует. Но на данном этапе — небольшой.
Сейчас, по его словам, риск эскалации минимален. Но ближе к
осени ситуация станет всё более напряженной.
Политолог Кирилл Сазонов считает инцидент с вертолетом на
украино-российской границе – типичным для РФ.
По его словам, то, что Байден назвал Путина "убийцей", то,
что санкции нарастают, то, что против "Северного потока-2", несмотря на усилия
его достроить (в том числе со стороны Германии), выступает всё больше европейцев,
ослабляет РФ.
"Российские власти столько раз говорили в целях пропаганды, что их страна – в кольце врагов, что в конце концов так и оказалось. И врагами соседей сделала сама Россия, — подчеркивает Кирилл Сазонов. — Кстати, Китай тоже не будет другом, как думают некоторые россияне. КНР будет использовать ситуацию в своих интересах. Он и так фактически "отжал" часть Дальнего Востока. Так что Россию ждут всё более трудные времена. Ее продолжать бить со всех сторон. И вряд ли она рискнет усугублять положение, обостряя конфликт с Украиной, пытаясь устроить "маленькую победную войну". Всё очень поменялось с 2014-го. Включая нас, украинцев".
Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о заявлении российского политика Владимира Жириновского, который прогнозировал начало полноценной войны в Донбассе на 15 марта. После того, как и его слова, и информация других местных политиков не подтвердилась, журналисты обратились за разъяснениями к экспертам.
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