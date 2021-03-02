Арестович объяснил, чем Россия шантажирует Украину в вопросе Донбасса

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Вечканова Елена
Введение
российских "миротворцев" с оружием и включение оккупированных территорий
Донеччины и Луганщины в состав федерации — такие шантажистские условия
выдвигает Россия украинской стороне. О подобных фактах заявил член украинской
делегации в ТКГ Алексей Арестович во время эфира телеканала "Украина 24",
передает "Обозреватель".
Россия шантажирует Украину вводом "миротворцев". Фото: news.pn
Чиновник считает,
что россияне пытаются запугать украинцев, намекая на возможный повтор "нагорно-карабахского"
сценария. Арестович напоминает, что в той войне военные РФ молниеносно
оказались на чужой территории, лязгая оружием и демонстрируя силу.
Одновременно с
этим Арестович уверен, что на данном этапе переговоров такие угрозы не имеют
под собой достаточной реальной подоплеки и остаются всего лишь словами. С их
помощью, по мнению чиновника, в РФ проверяют на прочность как украинское, так
международное сообщество, а также общую реакцию.
Это уже не первая
подобная попытка. Алексей Арестович также напомнил, что ранее представители
российского правительства непрозрачно намекали на возможность включения ОРДЛО в
состав России. Чиновник считает, что это также еще один из элементов информационной
войны — дабы внести сумятицу среди украинцев.
Помимо этого
Арестович подчеркнул, что выполнение Минских договоренностей "обрубит" для РФ
любые возможности для покушения на территории Украины. В том числе и с помощью
якобы "миротворцев".
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали об условии, благодаря которому Украина может заставить Россию пойти на уступки в войне на Донбассе.
Также на портале можно узнать, реален ли вариант силового освобождения оккупированных территорий Луганской и Донецкой области от российских войск.
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