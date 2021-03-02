Арестович объяснил, чем Россия шантажирует Украину в вопросе Донбасса

Введение российских "миротворцев" с оружием и включение оккупированных территорий Донеччины и Луганщины в состав федерации — такие шантажистские условия выдвигает Россия украинской стороне. О подобных фактах заявил член украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович во время эфира телеканала "Украина 24", передает "Обозреватель".

Россия шантажирует Украину вводом "миротворцев". Фото: news.pn

Чиновник считает, что россияне пытаются запугать украинцев, намекая на возможный повтор "нагорно-карабахского" сценария. Арестович напоминает, что в той войне военные РФ молниеносно оказались на чужой территории, лязгая оружием и демонстрируя силу.

"Выскажу гипотезу – если россияне в одну ночь введут миротворцев, то они просто переоденут каски на белые и скажут, что эти войска, что уже там находятся, это и есть миротворцы, которые должны предотвратить конфликт", — такой вариант высказал представитель ТКГ.

Одновременно с этим Арестович уверен, что на данном этапе переговоров такие угрозы не имеют под собой достаточной реальной подоплеки и остаются всего лишь словами. С их помощью, по мнению чиновника, в РФ проверяют на прочность как украинское, так международное сообщество, а также общую реакцию.

Это уже не первая подобная попытка. Алексей Арестович также напомнил, что ранее представители российского правительства непрозрачно намекали на возможность включения ОРДЛО в состав России. Чиновник считает, что это также еще один из элементов информационной войны — дабы внести сумятицу среди украинцев.

Помимо этого Арестович подчеркнул, что выполнение Минских договоренностей "обрубит" для РФ любые возможности для покушения на территории Украины. В том числе и с помощью якобы "миротворцев".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали об условии, благодаря которому Украина может заставить Россию пойти на уступки в войне на Донбассе.

Также на портале можно узнать, реален ли вариант силового освобождения оккупированных территорий Луганской и Донецкой области от российских войск.



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