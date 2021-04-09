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Главная Новости Политика внешняя политика Арестович назвал причину гибели 5-летнего ребенка на Донбассе
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Арестович назвал причину гибели 5-летнего ребенка на Донбассе

Спикер украинской делегации в минской ТКГ Алексей Арестович назвал причину гибли 5-летнего ребенка в ОРДЛО

сегодня, 10:36
Автор:

Гриниченко Дима

Спикер украинской делегации в минской ТКГ и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович назвал причину гибели 5-летнего ребенка на оккупированной территории Донецкой области. Об этом он сообщил в эфире "Громадського радiо".

Арестович назвал причину гибели 5-летнего ребенка на Донбассе

Алексей Арестович

По его словам, 5-летний ребенок на оккупированном Донбассе погиб от взрыва устройства, которое он нашел во дворе. Он отметил, что это является официальной версией украинской делегации в ТКГ. Арестович сказал, что Россия оккупировала нашу территорию и разбрасывает там опасные взрывные устройства, которые забирают жизни граждан Украины, в том числе и 5-летнего ребенка.

Спикер украинской делегации сказал, что гибель ребенка в ОРДОУ будет обсуждаться на заседании ТКГ, которое состоится 13 и 14 апреля. Напомним, что террористы в ОРДЛО и Россия распространили фейк о том, что в поселке Александровка, который находится на временно оккупированной территории Донецкой области, украинский беспилотник якобы сбросил самодельную бомбу из-за чего погиб 5-летний ребенок.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. 

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину. Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма Россией в марте 2014 года.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, будет ли Зеленский баллотироваться на второй срок.

Читайте также комментарий Хомчака о рисках войны с Россией. 



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Источник: https://hromadske.radio
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