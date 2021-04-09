logo
Русский Українська

BTC/USD

57835.81

ETH/USD

2066.42

LTC/USD

223.53

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Хомчак прокомментировал возможность большой войны с Россией
commentss НОВОСТИ Все новости

Хомчак прокомментировал возможность большой войны с Россией

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак оценил все риски возможного военного вторжения России в Украину

сегодня, 10:30
Автор:

Гриниченко Дима

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Руслан Хомчак рассказал о рисках возможного полномасштабного военного вторжения России на территорию нашей страны и рассказал о готовности армии. Об этом он сообщил в эфире передачи "Право на владу".

Хомчак прокомментировал возможность большой войны с Россией

Войска РФ

По его словам, ситуация на линии фронта уже семь лет является очень серьезной. Он отметил, что в последнее время очень сильно увеличилось количество обстрелов со стороны российских террористов. Хомчак назвал преувеличением разговоры о том, что вокруг Украины сжимается кольцо. 

Он заявил, что на территории России можно увидеть масштабное наращивание войск, которые постоянно перемещаются из российских регионов под видом учений, однако сказать о том, что ситуация является безвыходной нельзя. Генерал подчеркнул, что ситуация находится под контролем, а наши вооруженные силы готовы реагировать на любые обострения со стороны страны-агрессора, как на Донбассе, так и по линии всей российско-украинской границы. 

Хомчак сказал, что украинская армия имеет планы на случай любых действий и провокаций со стороны противника, на которые будет немедленное реагирование. 

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма Россией в марте 2014 года.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, почему переговоры по Донбассу зашли в глухой угол.

Читайте также о визите президента Зеленского на Донбасс. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZURgDCYTC1M
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ