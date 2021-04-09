Хомчак прокомментировал возможность большой войны с Россией

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Руслан Хомчак рассказал о рисках возможного полномасштабного военного вторжения России на территорию нашей страны и рассказал о готовности армии. Об этом он сообщил в эфире передачи "Право на владу".

Войска РФ

По его словам, ситуация на линии фронта уже семь лет является очень серьезной. Он отметил, что в последнее время очень сильно увеличилось количество обстрелов со стороны российских террористов. Хомчак назвал преувеличением разговоры о том, что вокруг Украины сжимается кольцо.

Он заявил, что на территории России можно увидеть масштабное наращивание войск, которые постоянно перемещаются из российских регионов под видом учений, однако сказать о том, что ситуация является безвыходной нельзя. Генерал подчеркнул, что ситуация находится под контролем, а наши вооруженные силы готовы реагировать на любые обострения со стороны страны-агрессора, как на Донбассе, так и по линии всей российско-украинской границы.

Хомчак сказал, что украинская армия имеет планы на случай любых действий и провокаций со стороны противника, на которые будет немедленное реагирование.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма Россией в марте 2014 года.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, почему переговоры по Донбассу зашли в глухой угол.

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