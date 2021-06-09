Аннулирование санкций: сможет ли Янукович заполучить свои деньги

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Вечканова Елена
Судьи, занимающие соответствующие посты в Генсуде Евросоюза, решили отменить предыдущие решения Европейского Совета насчет финансов украинского президента-беглеца Виктора Януковича.
Янукович может попытаться заполучить свои деньги обратно. Коллаж: "Комментарии" / Д. Романюк
"Комментарии" поинтересовались у
экспертов, что может значить такое решение и сможет ли экс-глава государства
заполучить в пользование имеющиеся на иностранных счетах средства.
Доктор права, адвокат Иван Либерман поясняет,
что в Европейском суде общей юрисдикции признали незаконным ограничение прав и
свобод гражданина Украины (пусть и бывшего) Януковича. В том числе, и на защиту.
Иван Либерман также считает, что теперь у
экс-президента и его сына появляются дополнительные возможности подавать против
Украины иски в суд касательно причинения морального, а то и материального
ущерба.
Адвокат Татьяна Матяш отмечает, что решение
принято по санкциям 2019 года. Действие которых, между прочим, закончились еще в
2020 году.
При этом экспертка отмечает, что пока не ясно,
подготовлены ли и переданы ли документы на конфискацию средств семьи в связи с
приговором суда в Украине.
Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали,
Также на портале вы можете узнать, что в Украине члены СНБО объявили о введении санкций против множества должностных лиц времен президентства Януковича и самого президента-беглеца. Больше подробностей — в нашем материале.
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