Аннулирование санкций: сможет ли Янукович заполучить свои деньги

Судьи, занимающие соответствующие посты в Генсуде Евросоюза, решили отменить предыдущие решения Европейского Совета насчет финансов украинского президента-беглеца Виктора Януковича.

Янукович может попытаться заполучить свои деньги обратно. Коллаж: "Комментарии" / Д. Романюк

"Комментарии" поинтересовались у экспертов, что может значить такое решение и сможет ли экс-глава государства заполучить в пользование имеющиеся на иностранных счетах средства.



"Европейские суды являются аполитичными"

Доктор права, адвокат Иван Либерман поясняет, что в Европейском суде общей юрисдикции признали незаконным ограничение прав и свобод гражданина Украины (пусть и бывшего) Януковича. В том числе, и на защиту.

"Тем самым, суд указал на то, что все решения, которые были приняты ранее украинской Фемидой и набрали законную силу, считаются недейственными. То есть, Виктор Янукович и его сын Александр имеют полное право на доступ к своим активам. Действовать могут как лично, так и через своих представителей, в том числе в Украине — защитников, адвокатов", — отмечает эксперт.

Иван Либерман также считает, что теперь у экс-президента и его сына появляются дополнительные возможности подавать против Украины иски в суд касательно причинения морального, а то и материального ущерба.

"Такова реальность. Европейские суды — аполитичны. Им всё равно, кто судится — бывший, нынешний, будущий президент или обычный гражданин. Им важно верховенство права, закон. То, с чем в Украине — большие проблемы", — резюмирует доктор права.

Решение суда относится к уже недействительным санкциям

Адвокат Татьяна Матяш отмечает, что решение принято по санкциям 2019 года. Действие которых, между прочим, закончились еще в 2020 году.

"Там, правда, постоянное продление, — подчеркивает эксперт. — Но есть одно "но". Часть санкций уже была снята самим Европейским Союзом. И теперь Янукович и его сотоварищи имеют теперь право подать иск против ЕС о компенсации ущерба".

При этом экспертка отмечает, что пока не ясно, подготовлены ли и переданы ли документы на конфискацию средств семьи в связи с приговором суда в Украине.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, какого мнения эксперты о так называемых "деньгах Януковича" — возвращенных активов Украины, которые были выведены политиком за границу перед побегом. Куда могли потратить "вернувшиеся" в Украину финансы, читайте в нашей публикации.

Также на портале вы можете узнать, что в Украине члены СНБО объявили о введении санкций против множества должностных лиц времен президентства Януковича и самого президента-беглеца. Больше подробностей — в нашем материале.

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