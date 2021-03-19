Способствуют оккупационному режиму: СНБО вводит санкции против Януковича и Ко — детали

Заседание СНБО 19 марта обещало быть интересным, и его решения действительно смогли удивить. По рекомендации СБУ, члены Совета объявили о введении санкций против множества должностных лиц времен президентства Януковича и самого президента-беглеца. Полный список людей, попавших под ограничения от СНБО, опубликовал Telegram-канал "Klymenko Time".



СНБО ввело санкции против Януковича и команды. Фото: slovoidilo.ua

Среди знакомых всем украинцам имен, кроме бывшего главы государства Виктора Януковича, в перечне подсанкционных лиц также находятся:

• экс-премьер Николай Азаров;

• соавтор скандального языкового законопроекта Вадим Колесниченко;

• владелец группы компаний "Газ Украина" и ФК "Металлист Харьков" Сергей Курченко;

• бывший генпрокурор Виктор Пшонка;

• скандальный крымский прокурор Наталья Поклонская;

• экс-глава Нацбанка Игорь Соркин;

• бывший министр образования Дмитрий Табачник;

• самопровозглашенный премьер-министр аннексированного Крыма Сергей Аксенов.

Также под санкции попали такие политические деятели, связанные с Януковичем или Россией, как Константин Затурин, Сергей Абисов, Павел Лебедев, Александр Поддубов, Александр Бабков, Петр Зима, Валерий Грицай, Дмитрий Самалатин, Сергей Кусюк, Николай Ткаченко, Ольга Чечеримова, Константин Затурин, Александр Щербицкий, Павел Лебедев, Андрей Иванцов, Николай Федорян, Леонид Пасечник, Владимир Константинов и Николай Фиськов.

Подробнее о занимаемых ими должностях можно ознакомиться в опубликованных изданием "Вести" материалах СНБО.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что президент Владимир Зеленский накануне заседания СНБО добавил в него новых представителей.

Также на портале можно узнать, какие сенсации ожидались от заседания СНБО 19 марта и совпали ли они с реальностью.

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