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В ЕС отменили санкции против Януковича: получит ли президент-беглец свои деньги

Аннулированный документ касался заморозки денег Виктора Януковича и его сына Александра

9 июня 2021, 14:09
Автор:

Вечканова Елена

В поле зрения европейских судей снова попал украинский президент-беглец Виктор Янукович. По информации издания "Хэдлайнс Украина", которое ссылается на пресс-службу Генсуда Евросоюза, на днях санкции, с помощью которых заморожены активы семьи Януковичей, были отменены соответствующим судебным решением.

В ЕС отменили санкции против Януковича: получит ли президент-беглец свои деньги

В Генсуде Евросоюза отменили уже недействующие санкции против Януковича. Фото из открытых источников

Однако спешить разгонять "зраду" не стоит: дело касается документов, которые уже утратили свою юридическую силу. Эти акты Совета Европейского Союза были приняты еще в 2019 году. Однако уже в 2021-м специалистами были оформлены новые бумаги, которые дополнительно продлили ограничения, касающиеся Виктора Януковича, а также одного из его сыновей — Александра.

Поэтому, несмотря на принятое судебное решение, европейские активы президента-беглеца по-прежнему остаются замороженными.

Интересно, что действие предыдущих решений Совета ЕС было решено отменить из-за более пристального изучения работы судебных органов в Украине. Это связано с тем, что отечественные специалисты якобы не до конца соблюли процедуру, касающуюся обвиняемых граждан — вроде как Януковичам не была обеспечено право, предполагающее получение эффективной юридической защиты.

Отметим, что политики, которые бежали из Украины во времена Революции Достоинства, смогли вывести благодаря зарубежным банкам огромные суммы денег. С помощью соответствующих инстанций большинство из этих финансов удалось арестовать. Подобные санкции (не только по отношению к Януковичам) действуют во многих европейских странах, в том числе Великобритании, Кипре, Латвии, Нидерландах и т.п.

К слову, ограничения, касающиеся швейцарских счетов Виктора Януковича, также арестованных после его побега, могут продлиться лишь до 2024 года. Такие правила установлены законами правительства Швейцарии. То есть у Украины осталось еще три года, дабы окончательно разобраться в ситуации.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в Украине члены СНБО объявили о введении санкций против множества должностных лиц времен президентства Януковича и самого президента-беглеца. Больше подробностей — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, как эксперты оценивают реальность существования так называемых "денег Януковича" — возвращенных активов Украины, которые были выведены политиком за границу перед побегом. Куда могли потратить "вернувшиеся" финансы, читайте в нашей публикации.


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Источник: https://www.headlinesua.com/weekly-news/details/2350/---------
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