«Альтернативы применению силы не было, но её не хватало»: Порошенко объяснил, почему аннексировали Крым

Украинская власть систематически делала ошибки в политике относительно Крыма, что в итоге привело к его аннексии Россией. Такое заявление сделал пятый президент Петр Порошенко в День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя для "Украинской правды".

РФ годами "раскачивала" Крымский вопрос. Фото из открытых источников

Политик убежден, что Кремль "закладывал мины" в строительство многих независимых государств после развала Советского Союза, в том числе и Украины. Среди глобальных ошибок украинской власти годами Порошенко называет предоставление автономии полуострову, разрешение на создание военной базы армии РФ в Севастополе и проблему с комплектованием украинских военных на территории АРК.

"Глубокая укорененность личного состава в местный грунт, не слишком благоприятный для украинцев, привела к тому, что подавляющее большинство военнослужащих изменили при появлении первых же "зеленых человечков", — убежден Порошенко.

Вспоминает экс-президент и о зиме 2014 года, когда в Крыму началась активность российских военных. Тогда временная власть во главе с и.о. президента Александром Турчиновым пыталась решить ситуацию мирным путем переговоров. В составе украинской делегации тогда был и Петр Порошенко.

"В уже заблокированном российскими спецназовцами аэропорту Симферополя меня впервые в жизни назвали бандеровцем. Так я получил это почетное звание, которым россияне величали меня на протяжении всего моего президентства", — пишет в своей колонке" УП "политик.

По мнению Порошенко, все новости, которые транслировались в Крыму и России во время несколько недельного захвата Крыма армией РФ, были абсолютно ложные. Местная Верховная Рада была заблокирована и не решала ничего — пока пропагандистские медиа утверждали, что высшая власть полуострова принимает важные решения, людей подстрекали ложью в отношении "похода сотен Майдана" на "штурм" Крыма и тому подобное.

Политик утверждает, что в ситуации с аннексией Крыма на самом деле не было другой альтернативы, кроме как применить военную силу. Впрочем, армия этих самых "сил" не имела, ведь ее сокращали с начала 90-х, а при Януковиче "окончательно разрушили". С годами ВСУ удалось восстановить, но чтобы окончательно укрепить их силу, Украине следует вступить в НАТО.



С 2016 года, от момента создания международной платформы с деоккупации Крыму, украинская власть начала дипломатическую борьбу за возвращение контроля над захваченным россиянами Крымом. По утверждению политика, на Кремль постоянно давят как Украина, так и ее международные партнеры, ведется мониторинг относительно нарушения прав человека на территории АРК, не прекращаются судебные разбирательства по "крымскому вопросу" и начала и продолжения санкций.

Украинские власти, убежден Порошенко, следует уделить вопросу аннексии больше внимания, ведь "Крым был, есть и будет украинским".

Напомним, ранее "Комментарии" анализировали, кто из украинских олигархов (включая Порошенко) может следующим после Медведчука попасть под санкции от СНБО.

Также на портале удастся узнать, какую ошибку, по мнению политолога, недавно сделал Петр Порошенко.



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