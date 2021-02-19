Порошенко сделал ошибку – эксперт

Официальное признание экс-президента Петра Порошенко, что именно он собственник телевизионного канала "Прямой" – ошибочный ход. Об этом заявил в материале портала "Комментарии" эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко.

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"Теперь к каналу будет соответствующее отношение. Будут смотреть только сторонники пятого президента. Для остальных он станет "порошенковской правдой". И это минус для Петра Алексеевича", — поясняет Виктор Бобыренко.

Также эксперт прокомментировал слухи о том, что Порошенко может подпасть под санкции СНБО, а "Прямой" – могут заблокировать. По мнению Бобыренко, любой "наезд" на пятого президента будет играть против нынешнего гаранта Владимира Зеленского.

"Это дало бы возможность Медведчуку говорить, что происходит системная атака не на него, а вообще на свободу слова. Будет бонус и для Медведчука, и для Порошенко. Последний будет цементировать свой электорат в стиле — держать строй! Да и наши западные партнеры вряд ли нормально воспримут атаки на канал Порошенко", — резюмирует аналитик.

Напомним, еще один украинский телеканал — на этот раз "Прямой" — может "присоединиться" к недавно заблокированным 112, ZIK и News One из так называемого "пула Медведчука". Такую информацию сообщил народный депутат Александр Дубинский.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", Владимир Зеленский снова бы стал президентом Украины, если бы выборы проходили сейчас. Хотя и поддержка украинцев действующего главы государства значительно сократилось. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии. А вот на пятки ему наступает никто иной, как экс-президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

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