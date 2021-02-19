Порошенко сделал ошибку – эксперт

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Таисия Ерохина
Официальное
признание экс-президента Петра Порошенко, что именно он собственник
телевизионного канала "Прямой" – ошибочный ход. Об этом заявил
в материале портала "Комментарии" эксперт ОО "Бюро анализа
политики" Виктор Бобыренко.
Фото из открытых источников
Также эксперт
прокомментировал слухи о том, что Порошенко может подпасть под санкции СНБО, а "Прямой"
– могут заблокировать. По мнению Бобыренко, любой "наезд" на пятого
президента будет играть против нынешнего гаранта Владимира Зеленского.
Напомним, еще
один украинский телеканал — на этот раз "Прямой" — может
"присоединиться" к недавно заблокированным 112, ZIK и News One из так
называемого "пула Медведчука". Такую информацию
сообщил народный депутат Александр Дубинский.
Как ранее сообщал
портал "Комментарии", Владимир Зеленский снова
бы стал президентом Украины, если бы выборы проходили сейчас. Хотя и поддержка
украинцев действующего главы государства значительно сократилось. Об этом
свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии. А вот на пятки ему наступает
никто иной, как экс-президент, лидер партии "Европейская
солидарность" Петр
Порошенко.
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