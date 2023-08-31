Зеленский сделал новое заявление о том, когда закончится война в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Только когда россияне выведут свои войска с территории Украины и начнут уважать право украинцев на свободу. В это время закончится война в стране. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью RTP.
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
Также президент Зеленский не исключил, что для окончания войны должен состояться диалог. Но это произойдет только после того, как РФ "начнет уважать наше право жить на нашей земле, и российские силы покинут нашу территорию в полном объеме".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Также президент Украины не допускает никаких прямых переговоров с Москвой, пока не будут выполнены условия нашей страны.
"У нас очень четкая позиция, и эта позиция заложена в нашей формуле мира, которая имеет 10 пунктов. Завершение войны предусматривается после выполнения всех вполне честных, справедливых пунктов, которые базируются на резолюции ООН", — заявил президент.
Война может закончиться в этом году, но это зависит от многих фактов, в том числе успешного контрнаступления, предположил Зеленский.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский рассказал, какими будут гарантии безопасности от других государств . Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в гарантии безопасности будет входить военная, финансовая помощь и санкции против агрессора. Об этом он заявил в интервью которое дал Наталье Мосейчук.
Популярная телеведущая Наталья Мосейчук во время интервью спросила Зеленского, что должно быть заложено в гарантиях безопасности от других государств. Президент отметил, что такие гарантии будут иметь "щит и меч". Страны G7 согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Кроме стран G7, к этим гарантиям присоединились и другие государства.
Обсуждения
Новости