Зеленский сделал новое заявление о том, когда закончится война в Украине

Только когда россияне выведут свои войска с территории Украины и начнут уважать право украинцев на свободу. В это время закончится война в стране. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью RTP.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Также президент Зеленский не исключил, что для окончания войны должен состояться диалог. Но это произойдет только после того, как РФ "начнет уважать наше право жить на нашей земле, и российские силы покинут нашу территорию в полном объеме".

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Также президент Украины не допускает никаких прямых переговоров с Москвой, пока не будут выполнены условия нашей страны.