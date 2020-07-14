Выборы в Украине: когда они пройдут и чего от них ожидать

Народные депутаты выделили на проведение местных выборов в Украине почти 1,3 миллиарда гривен, которые находятся в Фонде борьбы с COVID-19. В ближайшее время, скорее всего, назначат и дату выборов. Каковы шансы, что они состоятся, как и планируется, 25 октября? Что нужно сделать нардепам (и не только им), чтобы выборы не превратились в неуправляемый хаос?

"Такой неопределенности в преддверии выборов в нашем государстве не было никогда"

Эксперт по вопросам децентрализации и деятельности (проблемам) объединенных территориальных громад (ОТГ) Юрий Кушнир отмечает, что хаос вокруг очередных местных выборов и административно-территориального устройства страны царит довольно давно.

"История началась с двух неудачных попыток по инициативе президента внести изменения в Конституцию. И то, что тогда не был найден компромисс между центральной властью и местными ЛОМами, а Офис президента побоялся третий раз "выстрелить вхолостую", стало причиной последующей катавасии, – уверен эксперт. – Ведь кто может назвать нормальной ситуацию, когда меньше чем за четыре месяца до определенной Конституцией даты выборов не понятно, когда, по какой системе и в какие органы местного самоуправления эти выборы будут проводиться".

Плюс к этому, отмечает Юрий Кушнир, до сих пор непонятно – какие полномочия будут у местных и районных советов, и будут ли городские, поселковые и сельские советы "сидеть под райсоветами" или будут иметь прямые отношения с госбюджетом. Также невыясненным остается вопрос налоговой базы поступлений в местный и районный бюджет, что имеет важное значение для понимания возможностей того или иного уровня местной власти.

"Если даже в экспертной среде нет ответов на вышеуказанные вопросы, то что говорить об обычном избирателе, которому и предстоит определить свою судьбу и судьбу территории, где он проживает, на ближайшие пять лет, – подчеркивает Юрий Кушнир. – Такой неопределенности в преддверии выборов в нашем государстве не было никогда. И єто может привести к плачевным результатам, когда люди выберут непонятно кого, не понятно куда, или просто будут бойкотировать выборы".

По мнению эксперта, для того, чтобы хоть как-нибудь вытащить ситуацию из пропасти, народным депутатам на этой неделе обязательно нужно проголосовать постановление о назначении местных выборов на 25 октября 2020 года, решить вопрос с укрупнением районов (Юрий Кушнир не видит смысла в выборах в райсоветы), внести изменения в Бюджетный кодекс относительно финансовых гарантий местного самоуправления. Ну и, естественно, принять окончательные правила проведения местных выборов – изменения в Избирательный кодекс. Хотя тотальная партизация местных советов не сулит ничего хорошего, уверен эксперт.

"Возможен и другой сценарий – роспуск Верховной Рады и проведение парламентских и местных выборов одновременно после пандемии"

Анна Малкина, политолог, профессор кафедры политических наук в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко считает, что дата проведения местных выборов остаётся главной интригой лета.



"Несмотря на конституционно установленные сроки, политики и эксперты предполагают, что выборы могут быть отложены из-за второй волны коронавируса и ужесточения карантинных мер, – отмечает Анна Малкина. – С формальной точки зрения, подготовка к выборам должна вестись, именно на неё и выделены деньги из Фонда борьбы с COVID-19 (по причине того, что больше их взять неоткуда). В реальности же с помощью "ручного подсчета" количества новых случаев заражения инфекцией можно показать резкий скачок заболеваний и перенести дату проведения местных выборов".

По мнению политолога, данная технология не имеет ничего общего с защитой населения, а связана со стремительным падением рейтинга правящей партии "Слуга народа".

"Однако поднять рейтинг вряд ли удастся, а отложить выборы на неопределенный срок будет весьма проблематично, – считает Анна Малкина. – Вместе с этим возможен и другой сценарий – роспуск Верховной Рады и проведение парламентских и местных выборов одновременно "после пандемии". В этом случае у "Слуги народа" появится возможность переформатироваться, сделать ребрендинг и снова штурмовать властную вертикаль".

"В этот раз электронного голосования не будет"

Вопрос проведения местных выборов осенью этого года не снимался с повестки дня, подчеркивает политический консультант Александр Вербицкий.

"Он ставится под сомнение только представителями некоторых СМИ, которые оглядываются на соседние страны, с высоким уровнем заболеваемости, – отмечает эксперт. – Или политиками, которым выгодно генерировать тезис о неспособности власти повторить прошлогодний результат. Но так или иначе, всё идет своим чередом – ко дню официального старта избирательной кампании".

А неофициально, подчеркивает Александр Вербицкий, она уже развернута и во всех регионах идет полным ходом. Достаточно посмотреть на активность ключевых спикеров и наружную рекламу в областных центрах.

"Что касается проведения кампании, ее агитационной части – да, будут соблюдаться карантинные ограничения. Но они не регламентируют расстояния между группами людей по 10 человек – ни при собрании в помещении, ни при общении кандидатов на открытом воздухе, – отмечает политконсультант. – Что же до собственно голосования, скорее всего, будет соблюдаться режим допуска (до 10 голосующих одновременно и в масках), так как в помещениях будут находиться ещё и члены избирательных комиссий и наблюдатели".

Что касается применения новых технологий (удаленное голосование: электронная почта, просто по почте, через приложения и так далее) – не в этот раз, считает Александр Вербицкий.

"Просто не успеют законодательно, а скорее – технически – всё подготовить, – поясняет он. – Важнее было бы обеспечить контроль подсчета голосов и оперативность обработки информации из территориальных избирательных комиссий".

Ранее "Комментарии" сообщали, какую проверку перед местными выборами пройдут представители "Слуги народа".

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